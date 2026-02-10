帕拉斯最慘開工前「脫皮」完成MV 獲麋先生聖皓調教太感動

「PALLAS 帕拉斯」推出〈Here Goes Nothing〉MV。（迷音樂提供）

「PALLAS 帕拉斯」由主唱 FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成，今（10日）晚8點推出第二支音樂錄影帶〈Here Goes Nothing〉，這也是專輯中最狂野、最具攻擊性的作品。拍攝地點選在「八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心」，拍攝當天，四位團員全數身穿皮衣帥氣登場，在豔陽高照的戶外高處取景，烈日直曬之下，全員汗如雨下、彷彿「曬到脫了一層皮」，卻仍咬牙完成每一個畫面。

導演黃中平以電影級手法捕捉團員氣場，將每位成員拍得電力十足、帥氣破表，尤其有「新店金城武」封號的主唱FAMA，鏡頭魅力全開、帥到爆表，成果讓帕拉斯與整個製作團隊都相當滿意。

FAMA 回憶，這次 MV 拍攝幾乎是一次身心極限的挑戰，「大家都很累，也都有點害怕，但既然都已經走到這裡了，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，拍攝前一晚原本計畫吃得比平常更飽一點，希望在「血糖高一點」的狀態下好好睡一覺，沒想到卻整夜失眠，直到凌晨３點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」，FAMA 也坦言，自己直到拍攝前8小時才真正意識到高度恐懼，但仍選擇站上最高點完成畫面，「這一天很像是我們樂團狀態的縮影，既然已經決定一起走下去，就一定要走到底。」

值得一提的是，帕拉斯選擇「以音樂創業」，將所有心力投入創作與舞台，尤其3位團員退伍後，這份樂團工作正是他們正式踏入社會的第一份工作。對他們而言，音樂不只是夢想，更是賭上一切的選擇。團員們也期許，能以音樂為出發點，一路走向世界，就如〈Here Goes Nothing〉所傳達的精神-孤注一擲、全力以赴，希望有一天能大放異彩。

「PALLAS 帕拉斯」在專輯製作階段同樣毫不妥協。〈下天堂〉與〈Here Goes Nothing〉在完成母帶處理前，團員反覆聆聽後仍覺得「還可以再更好」。此時，麋先生主唱聖皓在聽到母帶後相當欣賞，主動提出「好還要更好」，自告奮勇協助再精修唱腔，帶著帕拉斯重新進棚琢磨細節，讓作品「好上加好」。能獲得欣賞的大前輩主動指點，也讓團員們感動不已，直呼這份肯定是一路走來最珍貴的鼓勵之一。

