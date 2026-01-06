帕拉斯有禁愛令 違約須賠千萬

「帕拉斯」樂團漢堡（前排左）、小葵、FAMA（後排左）、大寶6日舉辦《下天堂》發片記者會。（趙雙傑攝）

「帕拉斯PALLAS」樂團6日舉辦《下天堂》發片記者會，日前被影像工作者爆料以「互惠價格」幫他們拍攝MV，投入大量心力MV卻沒有上架，團長小葵昨說：「謝謝辛苦製作MV的工作人員，我們前後忙了快半年，途中被迷音樂看到簽約，接下來尊重公司的決定，對於跟這部MV擦身而過感到遺憾。」

帕拉斯當初自己企劃、籌錢25萬元拍MV，後來唱片公司斥資重拍，未採用原版本，引發劇組不滿爆料。對此，帕拉斯所屬迷音樂表示，已跟劇組人員碰面協調兩次，「之後會用不同方式讓他們的作品呈現，版權他們也會歸還給團員們。」

小葵坦言，看到爆料心情受影響，媽媽看到他上電視，標題卻是MV爭議，「媽媽也有提醒我要好好處理。」經紀人則開玩笑說，這則助攻式爆料，讓帕拉斯在網路上討論度爆增。

帕拉斯由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡、鼓手大寶組成，忙內大寶年僅19歲，與其他3名成員相差6歲。新專輯發行不到半個月即登上3場跨年晚會舞台，〈下天堂〉MV兩周突破30萬點閱率。

事業一飛沖天的同時，帕拉斯也被公司下達「禁愛令」，希望他們專注工作。現在4人皆單身，主唱FAMA說：「被抓到要繳戀愛稅。」被問罰款金額？小葵直言，沒有細看合約，不曉得違約金，經紀人在旁接話：「我是寫千萬，這樣才能好好限制住他們啊！」