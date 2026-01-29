帕拉斯樂當人肉快遞！騎機車送專輯到粉絲家 他自爆曾是房仲賺進月薪百萬

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

新人樂團PALLAS帕拉斯於今（29）日在台北宣傳「專輯帕帕走」面交活動，活動預計會抽出20至30位粉絲，由帕拉斯團員親自騎機車，親手把專輯送到粉絲手上（限雙北地區）。而今天受訪時，團員們分享曾經當業務的經歷，主唱FANA透露以前是房屋仲介，月薪曾經最高有100萬。

帕拉斯舉辦「專輯帕帕走」活動。（圖／迷音樂提供）

FAMA提到以前曾經當過2年房屋仲介，所以再次當起業務，他認為駕輕就熟，他分享當時是在林口當房仲，第一間屋子的成交價為一坪30萬，最後一間則是一坪51萬（總價3000萬），月薪最高有100萬；漢堡則表示現在也還是樂器產業的業務，客戶都是老師，曾經遇過老師要介紹從法國回來的女兒給他，但他認為客戶就是客戶，公私分明比較好，「我就是甲仙啦！」小葵在大學時期曾經與漢堡在酒吧駐唱，他透露一次深夜場，有一個大姊姊看到他就非常喜歡他，「她拿了一疊鈔票，大概6000塊，問我說『你可以跟我一起唱歌嗎？』」

帕拉斯主唱FAMA（左一）透露曾經當過房仲。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯出道後就有著高人氣，商演截至目前為止已經接了30幾場，談到2026年的新年展望，小葵表示團體共同想要的願望，就是能把第二張專輯如期做出來，漢堡則說，希望能在北中南舉行專場演唱會；年紀最小的大寶許願有人能幫忙寫維基百科；FAMA由衷表示：「希望團員身體越來越好、狀態越來越好。」他們解釋，因為出道沒多久，對於演藝圈還不是那麼熟悉，所以還在適應新的變化、新的生活方式。

