帕拉斯橫掃北中南3場跨年 受封「最狂新人」洗版全台

新生代樂團帕拉斯PALLAS，出道氣勢持續攀升。主打歌〈下天堂〉音樂錄影帶上線短短6天即突破 17萬點閱，成功吸引近34萬人次關注，為樂團首張專輯暖身造勢。面對亮眼成績，4位成員選擇以最踏實的方式回饋支持，親自走上街頭派發傳單，為專輯與作品持續宣傳。

由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）與鼓手大寶（魏浩宇）組成的帕拉斯PALLAS，成軍僅一年便迅速累積人氣。首張全創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》於16日正式發行後，隨即以新人之姿橫掃北中南三地跨年舞台，確定成為2026年備受矚目的「跨年王」，跨年夜將在全台多地與樂迷見面。

跨年演出首站，帕拉斯PALLAS將登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，於八里星月舞台開唱；隨後南下台中，站上水湳中央公園的「2026台中最強跨年夜」；最終趕往南台灣，現身台南晶英酒店指標性跨年派對「霸道趴」，陪伴粉絲倒數迎新年。甫出道即完成北中南跨年「全制霸」，締造新人罕見紀錄。

除大型舞台外，帕拉斯PALLAS也走入人群，日前現身西門町與小巨蛋場外與粉絲近距離互動，誠懇推薦專輯，意外獲得不少婆婆媽媽與姐姐族群支持，被看好具備「師奶殺手」潛力。現場不僅有民眾即刻圈粉購買專輯，甚至一路追星再度收藏簽名，人氣逐步累積。

值得一提的是，曾有業務背景的FAMA與漢堡對街頭宣傳駕輕就熟，而自認較內向的小葵與大寶，起初略顯緊張，在團員協助下也逐漸打開心房，順利完成首次街頭出擊。一步一腳印的努力，也讓帕拉斯PALLAS更加確信，人氣正穩健成長中。



