帕拉斯正面回應MV爭議 被下禁愛令違約罰千萬
樂團帕拉斯才剛出道，就被網友在網路上爆料，稱自己受帕拉斯委託拍攝〈下天堂〉MV，而且是用低於市場行情的互惠價格完成，卻在未被告知的情況下遭到撤換，當時他們的公司迷音樂表示：「雙方的合作協議白紙黑字會釐清事實，懇請大家切勿以訛傳訛。」今（6日）帕拉斯舉辦記者會，親自回應這些爭議。
團長兼吉他手小葵表示他們是「網路世代」，所以網路上所有事情他們都會看到，並說：「謝謝辛苦製作的工作人員跟我的團員們，前前後後忙了快半年，尊重公司所有決定，跟MV擦身而過覺得很遺憾。」經紀人也補充公司同事有與對方見過兩次面，因為對方也是小朋友，不太清楚這個業界的狀況，「跟他們解釋了這個產業鏈不是這樣的，雙方取得協調，他們願意把版權歸還給團員們，很開心有這樣的過程，他們其實也很客氣。」
團員們坦言心情確實有受到影響，小葵表示他們只是想把作品做好，「沒有想過會發生這件事情，為什麼會被寫成這樣？」笑說他們四個男生一定說不出什麼好話，所以事發時決定保持沉默，不要硬碰硬，更提到媽媽看到新聞後跟他說：「弟弟你上電視了欸！」他立刻跑去看，才知道原來是被罵，媽媽也勸他一定要把事情處理好。
帕拉斯除了忙內大寶才19歲，其他團員都25歲，都是應該要談戀愛的年紀，不過公司祭出禁愛令，如果談戀愛要付「戀愛稅」，但合約中沒有明確寫出要禁到幾歲及賠多少錢，經紀人在一旁笑說：「合約是寫違約要賠千萬。」讓團員們大傻眼。團中的顏值擔當是主唱FAMA，有「新店金城武」之稱，就連計程車司機都認同這個稱號，不過團員們一致認為桃花運最好的是小葵，大寶更爆料粉絲最愛拍的就是小葵直拍影片。
先前演藝圈閃兵問題鬧得沸沸揚揚，幸好帕拉斯除了還在讀書的大寶，其他人都已經服完兵役，由於大寶是民國95年後出生，到時候需要當一年的兵，開玩笑說：「如果要消失一年，我其實有個弟弟，他長得跟我小時候一模一樣，我有教他打一點鼓！」大寶也透露自己有過動及妥瑞氏症，國中時有吃藥，「但會讓我不太舒服，變成另一個人，不像我自己，所以我當醫生自己停藥，因為覺得很不快樂。」幸好現在他的狀況已經緩減，只有在壓力太大時會有一些跡象。
