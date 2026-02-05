帕拉斯演出前爆意外！「新店金城武」遭追撞摔車傷勢曝

鼓手大寶、吉他手小葵、主唱FAMA、貝斯手漢堡。（圖／迷音樂）





集「最忙碌新人」、「最幸運新人」與「最猛爆一飛沖天新人」多項頭銜於一身的PALLAS帕拉斯，堪稱近年華語樂壇橫空出世的怪物新人樂團。由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前即獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數已突破2500萬次。首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，直接制霸2025北、中、南跨年演唱會舞台，近期更接下超過30場商業演出，人氣扶搖直上。

寵粉無極限的帕拉斯，特別規劃「專輯帕帕走」面交活動，凡參與活動並購買專輯，就有機會獲得團員親自送CD到府的資格。其中20位幸運粉絲，於1/31由帕拉斯團員親自騎車逐一送達，真正化身音樂創業第一線的「業務外送員」，突如其來的面交驚喜，讓粉絲又驚又喜。

不過活動當天卻先上演一段驚魂插曲，有「新店金城武」之稱的主唱FAMA，騎車前往集合地點途中，遭後方車輛追撞，對方疑似一時失神未注意路況，導致FAMA當場摔車、手部擦傷，所幸臉部並未受傷、並無大礙。團員得知後第一時間關心，還不忘打趣安慰：「還好臉沒有受傷就好！」經紀人則在一旁心疼表示：「那我們下次還是開車好了。」FAMA簡單整理傷口、返家換衣後，仍立刻與團員會合，繼續完成「專輯帕帕走」任務，敬業態度也讓粉絲相當心疼。

事實上，帕拉斯成團前個個打工經驗豐富、各擅勝場。主唱FAMA曾擔任房仲兩年，成功成交過兩棟上千萬豪宅；貝斯手漢堡在發片前已於樂器公司歷練成為小主管；吉他手小葵征戰無數Live house、Pub舞台。不過聊起往事，團內四人竟有三位在打工期間騎車摔過車，而且全都發生在19歲那年，其中摔得最慘的正是FAMA，19歲那年竟摔車多達6次，彷彿逃不過「逢九魔咒」。

團員們聊到這段過往，也不禁把目光投向今年正好19歲的鼓手大寶，叮嚀他務必要多加小心，讓大寶當場崩潰哀嚎直喊：「我不要～」笑翻眾人。也因此FAMA在「專輯帕帕走」活動當天再度遇上「車關」，團員一邊擔心、一邊又立刻大喊「過了！」、「運開了！」、「逢凶化吉嘍！」現場氣氛又驚又笑。

送專輯途中也充滿溫馨巧合，有粉絲當時正在小巨蛋觀看紅白演出，帕拉斯特地前往小巨蛋附近面交，粉絲興奮表示：「剛剛在紅白有看到帕拉斯的 MV！」更期待未來能看到帕拉斯登上紅白舞台演出。另有粉絲相約在鼓手大寶家中經營的「泰國小館」餐廳面交，大寶媽媽更貼心騰出一區空間，讓帕拉斯與粉絲簽名、合照，現場宛如小型簽名會，氣氛溫馨又熱鬧。

「專輯帕帕走」活動大受歡迎，當粉絲親手接過帕拉斯送到府上的專輯時，往往感動不已，連粉絲的爸爸媽媽也跟著又驚又喜，直呼「真的很不可思議」。有家長當場大讚帕拉斯4位團員年輕卻相當上進、態度敬業，「越看越有趣、越聊越欣賞」，甚至熱情邀請團員直接進客廳坐下，一邊喝飲料、一邊吃炸雞聊天，氣氛宛如家庭聚會。過程中還有父母親笑問：「你們有缺女朋友嗎？」一度想把女兒介紹給團員，讓面交現場意外變成另類相親會，趣味十足。

隨後帕拉斯馬不停蹄跑遍新北市各地，足跡遍及中和、板橋、淡水，即使天候不佳下著雨，仍全員到齊、使命必達，完成所有面交任務，讓粉絲直呼「太拚了」。向隅粉絲也別失望，「專輯帕帕走」活動再加碼抽出30位幸運粉絲，將於2/7（六）15：00，在西門徒步區（捷運西門站6號出口外），由帕拉斯親自逐一發送專輯並完成簽名、合照，消息一出立刻掀翻網路，粉絲狂喊：「提早過年啦！」



