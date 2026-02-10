帕拉斯無畏豔陽曬到脫皮 「新店金城武」帥翻全場

帕拉斯推出新歌〈Here Goes Nothing〉MV。（圖／迷音樂提供）

新人樂團帕拉斯由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成，推出新歌〈Here Goes Nothing〉MV，這也是專輯中最狂野、最具攻擊性的作品，歌曲核心直指「不怕人生的任何黑暗，哪怕它看似無盡；愛著人生中所有希望，儘管它非常渺茫」，象徵樂團此刻的態度，不怕痛、不怕苦、不怕輸，唯有真正成功，或徹底失敗之後，才能評判自己的付出是否值得。

MV拍攝地點選在「八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心」，這也是該場地首次開放給一般民眾拍攝使用。拍攝當天四位團員全數身穿皮衣帥氣登場，在豔陽高照的戶外高處取景，烈日直曬之下，全員汗如雨下、彷彿「曬到脫了一層皮」，卻仍咬牙完成每一個畫面。導演以電影級手法捕捉團員氣場，尤其有「新店金城武」封號的主唱FAMA，鏡頭魅力全開，成果讓帕拉斯與整個製作團隊都相當滿意。

帕拉斯在豔陽高照的天氣拍攝MV。（圖／迷音樂提供）

FAMA回憶這次MV拍攝幾乎是一次身心極限的挑戰，「大家都很累，也都有點害怕，但既然都已經走到這裡了，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，拍攝前一晚原本計畫吃得比平常更飽一點，希望在「血糖高一點」的狀態下好好睡一覺，沒想到卻整夜失眠，直到凌晨三點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」。FAMA也坦言自己直到拍攝前八小時才真正意識到高度恐懼，但仍選擇站上最高點完成畫面，「這一天很像是我們樂團狀態的縮影，既然已經決定一起走下去，就一定要走到底。」

在專輯製作階段同樣毫不妥協，〈下天堂〉與〈Here Goes Nothing〉在完成母帶處理、送壓片前，團員反覆聆聽後仍覺得「還可以再更好」。麋先生主唱聖皓在聽到母帶後相當欣賞，主動提出「好還要更好」，自告奮勇協助再精修唱腔，帶著帕拉斯重新進棚琢磨細節，獲得欣賞的大前輩主動指點也讓團員們感動不已，直呼這份肯定是一路走來最珍貴的鼓勵之一。

