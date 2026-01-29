帕拉斯男女通吃！花美男團員「被塞千元鈔」拉下台陪酒

怪物新人跨年制霸一飛沖天，帕拉斯自己當業務親手送專輯。（圖／迷音樂）





PALLAS帕拉斯堪稱近年華語樂壇橫空出世的怪物新人樂團，由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前就獲五月天、周董邀拍〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱已達2500萬次；今（29）日宣傳「專輯帕帕走」面交活動，凡參與活動並購買專輯，就有機會獲得帕拉斯面交專輯的資格。

帕拉斯組團前個個打工經驗十足，FAMA當過兩年房仲，期間成功成交過兩棟上千萬豪宅，最高紀錄單月收入突破百萬元，卻也曾整個月零收入，因為熱愛音樂，毅然辭去工作進軍歌壇，貝斯手漢堡在發片前則已歷鍊成樂器公司小主管，而聊起來令人訝異地是，居然四個成員中，就有3位打工時騎車摔過車，而恰好都在他們19歲時，摔得最慘的是主唱FAMA，光19歲那年就摔車6次，似乎該團逃不過「逢九魔咒」，大家則不禁望向今年正當19歲的鼓手大寶，要他多多注意了，讓大寶哀嚎慘叫說：「我不要！」

當過兩年房仲的主唱FAMA，高俊帥大受矚目，素有「新店金城武」的封號，目前仍以機車代步，憶及19歲任業務時，卻在同年遭遇6次車禍，導致機車三角台斷裂，神奇的是他竟然幾乎「毫髮無傷」，苦笑說：「可能因為我從小學柔道吧。」體育科系出身的他，身手和反射動作應比一般人靈活。讓他印象超級深刻地是，有次他被開著BMW的貴婦撞傷濺血，對方不僅包上2萬元紅包賠罪，還承諾負擔機車維修費，讓他直呼幸運。

帕拉斯帥氣外型男女通殺，主唱FAMA與吉他手小葵都曾被男生告白過。吉他手小葵透露，大學時，曾被男同學約吃麥當勞，飯後對方又邀他四處走走，接著突然問他：「你相信愛有很多種形式嗎？」小葵這才意識到對方的心意，當時已有女友的他，委婉回應「我相信，但謝謝你」；FAMA則分享高中時期專攻柔道，經常在學校操場裸上身練習，曾有圍觀的男同學透過女同學轉達心意。身為「大直男樂團」的帕拉斯四人笑說，能收到各種形式的告白，其實都覺得相當開心。

除了曾遇同性告白，團員的異性緣更是不錯，主唱FAMA與貝斯手漢堡坦言都擔任過業務工作，被封為「新店金城武」的FAMA，笑說曾有阿姨覺得他「長得還可以」，特地找他帶看一整天房屋。從事樂器公司業務的漢堡，則曾遇過客戶想介紹剛從法國返台的女兒，對方家境優渥、外型亮眼，但他堅持公私分明，因此錯失難得的交友機會。

被團員公認桃花運最旺的小葵，是團中花美男擔當，回憶大學期間與漢堡組團駐唱，某次深夜在酒吧演出時，被一位姐姐摟抱並送上一疊約6000元鈔票，希望他陪唱，事後還被拉到台下喝酒。他表示自己唱完歌便立刻離開，但至今直呼蠻受寵若驚的。

帕拉斯成軍以來活動不斷，唱片公司也對團員下達嚴格的「禁愛令」，希望全員能心無旁鶩、全力衝刺音樂事業。而帕拉斯已著手籌備第2張專輯。小葵表示目前已完成約一半作品，期待年假期間專心創作，更打算未來想寫一首《解愛令》送給老闆，笑說可能要先等時機成熟；漢堡希望能在北、中、南各舉辦一場演唱會，正準備寫企劃向公司提案；FAMA期許團員們都能健康、感情越來越好；大寶則許願有人替他們編輯維基百科，沒想到立刻被吐槽「自己寫就好了」，笑翻全場。

帕拉斯特別推出期間限定活動「專輯帕帕走」，希望在聲勢高漲之際，回到最單純的起點，用最直接的方式與樂迷互動，親手將專輯交到粉絲手中。凡購買專輯並參與活動，即有機會獲得帕拉斯面交專輯資格，其中20位粉絲，由團員本人親自騎車，於1/31（六）親自將專輯送到粉絲手中，限定雙北地區，非雙北地區粉絲則改於西門指定地點領取。此外，另外加碼30位粉絲，於 2/7（六）15:00，在西門徒步區（捷運西門站 6 號出口外）現場領取專輯，並完成簽名與合照。

