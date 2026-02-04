帕拉斯當外送員寵粉 FAMA遭撞仍敬業完成任務

記者王丹荷／綜合報導

由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成 的新人樂團PALLAS帕拉斯，近期接下超過30場商業演出，人氣扶搖直上；日前他們特別規劃「專輯帕帕走」面交活動，由團員親自騎車逐一親送專輯，有「新店金城武」之稱的FAMA騎車途中遭後方車輛追撞，導致手部擦傷。

寵粉的帕拉斯規劃「專輯帕帕走」面交活動，凡參與活動並購買專輯，就有機會獲得團員親自送CD到府。其中20位幸運粉絲日前由團員親自騎車送達；FAMA騎車前往集合地點時遭追撞當場摔車，所幸並無大礙。團員得知後第一時間關心，還不忘打趣安慰：「還好臉沒有受傷就好！」經紀人則在旁心疼表示：「那我們下次還是開車好了。」FAMA簡單整理傷口、返家換衣後，仍立刻與團員會合，繼續完成「專輯帕帕走」任務，敬業態度也讓粉絲相當心疼。

廣告 廣告

成團前，團員個個打工經驗豐富，主唱FAMA曾擔任房仲2年，成功成交過2棟上千萬豪宅；貝斯手漢堡已於樂器公司歷練成為小主管；吉他手小葵征戰無數Live house、Pub舞台。不過聊起往事，團內4人竟有3位在打工期間騎車摔過車，而且全都發生在19歲那年，其中摔得最慘的正是FAMA，19歲那年竟摔車多達6次。

團員們聊到這段過往，也不禁把目光投向今年正好19歲的鼓手大寶，叮嚀他務必要多加小心，讓大寶當場崩潰哀嚎直喊：「我不要！」笑翻眾人。

帕拉斯特別規劃「專輯帕帕走」面交活動。（迷音樂提供）

帕拉斯自己當業務，親手送專輯。（迷音樂提供）