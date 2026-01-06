帕拉斯遭爆黑料回應了！自曝感情狀態 「違反禁愛令」恐賠千萬

記者徐珮華／台北報導

樂團「帕拉斯PALLAS」由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，日前推出首張專輯《下天堂（Falling Down to Heaven）》，卻被新歌〈下天堂〉、〈孤注一擲〉MV原拍攝團隊爆料互惠合作後未上架。對此，帕拉斯今（6）日現身發片記者會也做出回應。

「帕拉斯PALLAS」漢堡（左起）、FAMA、大寶、小葵舉辦發片記者會。（圖／迷音樂提供）

爆料者指出，當初由團隊提供專業人力與時間、樂團提供作品及未來曝光，以遠低於市場行情的價格「互惠」拍攝，豈料作品最終卻未上架。帕拉斯則還原事發經過，表示當時自行出資新台幣25萬元拍攝，卻因不熟悉業界行規簽下不平等條約；後續簽進「迷音樂」後，也尊重公司整體規劃，對於與原始MV「擦身而過」感到遺憾。

迷音樂事後與團隊導演、製片、攝影及美術2度會面，釐清誤會並進行溝通，過程氣氛融洽，最終朝雙方都能接受的方向處理，對方也同意將版權歸還帕拉斯。團長小葵坦言，起初見到爆料心情難免受影響，之所以未在第一時間回應，是理解對方也有自身立場與訴求，且「我們4個都是男生，講不出什麼太好聽的話」，為避免事態擴大才選擇暫時保持沉默。

小葵（前排右）被團員公認桃花最旺。（圖／迷音樂提供）

出道未滿1年便捲入紛爭，被問到是否因此覺得「娛樂圈很可怕」，FAMA認為大家都是好人、沒有惡意，小葵則直言入行前已做好心理準備，最重要的是記得自己以音樂為初衷，「接下來可能還是會被罵，但我們會慢慢學著不害怕。」

至於是否因此重新檢視與公司的合約，帕拉斯坦言當初簽約內容繁多，並未逐條細看，不過合約中的「禁愛令」讓他們印象深刻，違約金甚至高達千萬元。目前4位成員皆是單身，團隊年紀最小、現年19歲的「忙內」大寶已在高三時與初戀分手，之後才簽約進公司；公認「桃花最旺」的則是小葵，大寶更爆料粉絲拍攝的演出影片中，有一半都是他的個人直拍。

