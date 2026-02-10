帕拉斯零晨3點慘開工 揮汗如雨「曬到脫一層皮」

帕拉斯日前拍攝新歌〈Here Goes Nothing〉MV。迷音樂提供

集「最忙碌新人」、「最幸運新人」多項頭銜於一身的PALLAS帕拉斯，由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成，出道前即獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數已突破2500萬次。首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，近期更接下逾30場商演。

帕拉斯今（10日）推出第二支音樂錄影帶〈Here Goes Nothing〉，MV拍攝地點選在「八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心」，這也是該場地首次開放給一般民眾拍攝使用。拍攝當天，四位團員全數身穿皮衣帥氣登場，在豔陽高照的戶外高處取景，烈日直曬之下，全員汗如雨下、彷彿「曬到脫了一層皮」，卻仍咬牙完成每一個畫面。

「史上最慘開工前夜」整晚失眠

導演黃中平以電影級手法捕捉團員氣場，將每位成員拍得電力十足、帥氣破表，尤其有「新店金城武」封號的主唱FAMA，鏡頭魅力全開、帥到爆表，成果讓帕拉斯與整個製作團隊都相當滿意。拍攝現場氣氛熱烈，公司內部女性同仁更是數度忍不住尖叫，直呼「真的太帥了！」也讓這支MV尚未正式曝光，便已在內部掀起高度討論。

FAMA回憶，這次MV拍攝幾乎是一次身心極限的挑戰，「大家都很累，也都有點害怕，但既然都已經走到這裡了，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，拍攝前一晚原本計畫吃得比平常更飽一點，希望在「血糖高一點」的狀態下好好睡一覺，沒想到卻整夜失眠，直到凌晨三點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」。

以音樂創業全心投入

FAMA也坦言，自己直到拍攝前八小時才真正意識到高度恐懼，但仍選擇站上最高點完成畫面，「這一天很像是我們樂團狀態的縮影，既然已經決定一起走下去，就一定要走到底。」值得一提的是，帕拉斯選擇「以音樂創業」，將所有心力投入創作與舞台，尤其三位團員退伍後，這份樂團工作正是他們正式踏入社會的第一份工作。

帕拉斯日前拍攝新歌〈Here Goes Nothing〉MV。迷音樂提供



