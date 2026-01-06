帕拉斯首露面回應MV爭議 被下禁愛令違約要賠千萬

帕拉斯樂團漢堡（左起）、FAMA、大寶、小葵今舉辦《下天堂》發片記者會。（趙雙傑攝）

「帕拉斯PALLAS」樂團今（6日）舉辦《下天堂》發片記者會，日前被影像工作者爆料以「互惠價格」幫他們拍攝MV，投入大量心力MV卻沒有上架，團長小葵今表示：「謝謝辛苦製作MV的工作人員，我們前後忙了快半年，途中被迷音樂看到簽約，接下來尊重公司的決定，對於跟這部MV擦身而過感到遺憾。」

帕拉斯當初自己企劃、籌錢，花25萬元拍MV，簽約後唱片公司斥資重拍MV，未採用原版本，引發劇組不滿爆料。對此，帕拉斯所屬迷音樂表示，已跟劇組人員碰面協調兩次，「之後會用不同方式讓他們的作品呈現，版權他們也會歸還給團員們。」

帕拉斯樂團漢堡（前排左）、小葵、FAMA（後排左）、大寶今舉辦《下天堂》發片記者會。（趙雙傑攝）

小葵坦言，看到爆料心情受影響，媽媽在家突喊：「弟弟你上電視了！」結果一看標題是MV爭議，「原來是被罵的，媽媽也有提醒我要好好處理。」經紀人則開玩笑說，是助攻式爆料，讓帕拉斯在網路上討論度爆增。

帕拉斯新專輯發行不到半個月即登上北中南跨年晚會舞台，〈下天堂〉MV二週突破30萬點閱率。事業一飛沖天的同時，帕拉斯也坦言，公司有下達禁愛令，希望他們專注事業，現在4名團員皆單身，主唱FAMA說：「被抓到要繳戀愛稅。」被問罰款金額？小葵直言，沒有細看合約內容，不曉得違約金，經紀人在旁接話：「我是寫千萬沒錯，這樣才能好好限制住他們啊！」

帕拉斯樂團今舉辦《下天堂》發片記者會，大方回應爭議事件。（趙雙傑攝）

帕拉斯由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡、鼓手大寶組成，忙內大寶年僅19歲，與其他3人相差6歲，是否有代溝？大寶說：「沒有，他們都滿幼稚的。」

被問到是否擔心之後要去當兵，而影響事業？大寶表示，一定會去，也想好替代方案，「如果我一年不見，我有個弟弟他11歲，他長得跟我一模一樣，我會嘗試多教他一點。」

