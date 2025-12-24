帕拉斯〈下天堂〉6天破17萬點閱 新人之最

記者戴淑芳／台北報導

集「最忙碌新人」、「最幸運新人」與「最猛爆一飛沖天新人」於一身的 帕拉斯PALLAS，氣勢正全面起飛。主打歌〈下天堂〉MV推出6天，便火速衝破 17萬點閱，4位成員選擇一步一腳印親自派發傳單，為首張專輯與MV趁勝追擊宣傳。

帕拉斯PALLAS會寫又會唱、文武雙全，也難怪成軍僅1年便迅速走紅。主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）也一一直面民眾送上充滿青春氣息的耶誕祝福，直呼能親手把祝福與音樂理念分享給大家，「真的很有意義！」

首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》於16日甫發行，立刻以新人之姿強勢集滿北中南三場跨年舞台，紮紮實實成為2026「跨年王」，將於 31 日跨年夜「海量出現」在全台樂迷面前，聲勢相當驚人。

跨年行程，帕拉斯PALLAS甫出道便成功「集郵」北中南三場跨年，第一站將登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，接著南下站上台中水湳中央公園的「2026台中最強跨年夜」，最後再趕往最具指標性的台南晶英酒店「霸道趴」，陪粉絲一同倒數迎接新年。