「帕拉斯」親回應黑料 傻簽禁愛令恐賠千萬

「帕拉斯」由貝斯手漢堡（前排左起）、吉他手小葵、主唱FAMA（後排左）、鼓手大寶組成。迷音樂提供



「帕拉斯」（PALLAS）樂團成軍1年，日前卻遭 MV原拍攝團隊爆料以低於行情的「互惠」價格拍的MV卻未上架，今（1╱6）團員也現身親自回應爭議，團長小葵說：「除了感謝還是感謝，我們前後忙了快半年，途中被迷音樂看到簽約，接下來尊重公司的決定，對於跟這部MV擦身而過感到遺憾。」團員也表示：「非常感謝當初辛苦製作MV的每1位工作人員們。」

對於爆料，「帕拉斯」表示當時自行籌備25萬元拍MV，但因不熟悉業界行規，與「迷音樂」簽約後重拍MV，對於跟原版MV擦身而過也感到遺憾，「迷音樂」則表示事後曾與原導演組經過2次和平協商，對方也同意將版權歸還「帕拉斯」。

專輯發行不到半個月連連跑北、中、南跨年演唱會舞台，「帕拉斯」更在F3、阿信、周杰倫合唱〈恆星不忘 Forever Forever〉MV中飾演青春期的「五月天」，首波主打歌〈下天堂〉MV播出2周吸睛60萬眼球、突破30萬播放，對於得來不易的好成績，經紀公司下達「禁愛令」，希望他們專注事業。

主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）坦言全團單身，FAMA笑說若被抓到交女朋友「要繳戀愛稅」，至於金額？小葵坦言沒細看合約內容，經紀人則在旁提醒：「合約是寫千萬沒錯，這樣才能好好限制住他們啊！」被問如果是團員之間產生情愫OK嗎？經紀人幽默說：「這可以接受！」讓全場笑翻。

