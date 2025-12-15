帕拉斯一飛沖天登機翼開唱 阿信周杰倫神級加持奏效

帕拉斯前往渡假村與退役的巨無霸客機一同拍攝〈下天堂〉MV。（迷音樂提供）

「帕拉斯 PALLAS 」可說是今年最快一飛沖天的新人，出道首支主打歌〈下天堂〉MV ，就前進耗資數十億、尚在建設中的遊樂渡假村取景，更直接拉到退役的巨無霸客機拍攝帥氣畫面，團員們搭乘雲梯登上5層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡、熱血程度破表。

帕拉斯樂團由主唱 FAMA、吉他手 小葵、貝斯手 漢堡、鼓手大寶４人組成。其中吉他手小葵有懼高症，拍攝MV當天，他勇敢站上機翼，其實全身冒汗、雙腿發軟、腦袋一片空白，卻仍咬牙完成拍攝任務，敬業態度讓團員刮目相看。殺青當下，成員們更直接抱成一團，為他成功克服恐懼齊聲歡呼。

帕拉斯登上約五層樓高的機翼拍攝〈下天堂〉MV。（迷音樂提供）

事實上，帕拉斯在正式出道前就迎來「神級加持」。他們出演五月天阿信、周杰倫與 F3 合作的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演少年五月天，上線至今已突破2500萬點閱，帕拉斯因此被封為「最幸運的新人」，帕拉斯 PALLAS 也正式宣布將於16日發行首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》。

談到〈下天堂〉所想傳達的核心，團員表示，這首歌並不是單純的叛逆宣言，而是一種對現實、對自我、對夢想的誠實對話。〈下天堂〉MV由金曲獎最佳錄影帶得主黃中平導演執導，他大讚：「他們的歌曲真的很好聽、很青春、有活力，真的很有潛力，一定會成功。」

隨著〈下天堂〉MV 正式曝光，帕拉斯也同步迎來各界高度關注。剛出道便行程滿檔，憑藉鮮明外型、青春爆發力與強烈舞台氣場，迅速吸引唱片、服裝與運動品牌目光，代言與合作邀約接連湧入，唱片公司透露，帕拉斯已被多個品牌點名關注，更接下八里和台中兩場跨年，成為近期詢問度極高的新世代男團之一。

