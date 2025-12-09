帕拉斯 PALLAS收私訊「邀請參加五月天MV演出」 本以為是詐騙...劇情逆轉成2025年最幸運新人

記者林政平報導／樂壇新星帕拉斯 PALLAS 近來備受前輩青睞，獲邀參與話題之作五月天阿信、周杰倫、F3 合作曲〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，在片中飾演「五月天的青春時期」。MV 上線後迅速衝破千萬點擊，畫面中幾位青春洋溢的大男孩也意外成為彩蛋焦點，讓歌迷紛紛上網搜尋「他們是誰？」答案正式揭曉，正是尚未正式出道的樂團帕拉斯 PALLAS。

這段發展被不少樂迷形容為「命中注定」。當年五月天出道前，正是因獲得任賢齊賞識，受邀擔任 Backing Band；如今，帕拉斯 PALLAS 同樣被亞洲天王任賢齊點名，成為演出陣容之一。不只接下重量級舞台，甚至在專輯尚未正式發行前，就已參與華語樂壇年度最受矚目的影像作品，讓外界直呼：「彷彿 20 年前的故事，在 2025 年再次上演。」

更戲劇性的是，這次關鍵邀約竟從一則「IG 陌生私訊」開始。團員回憶當下又驚又怕，鼓手大寶笑說：「私訊寫著『想邀請你們拍攝五月天新歌 MV，不知道是否有意願？』」四人當下對看三秒，第一個反應竟是懷疑遇上詐騙。直到反覆確認窗口資訊、看到完整企劃內容，並收到正式通知後，大家才確定這不是玩笑，而是從天而降的巨大驚喜。

〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程全程高度保密，帕拉斯形容宛如執行「機密任務」，不僅簽下保密協定，不能說、不能貼、不能洩漏，連家人都不知道他們正在忙什麼。拍攝結束後短短兩天，MV 無預警上線，四人的手機瞬間被訊息灌爆，不少朋友驚呼詢問：「這是不是你們？怎麼會出現在這支 MV？」也因為這支作品，PALLAS 從「最忙碌的新人」，一舉升級成外界口中的「最幸運新人」。

隨著 IG 私訊暴增、工作邀約接連湧入、粉絲一路相挺，帕拉斯的曝光速度可說驚人。團員直言：「我們真的很忙，但也真的很幸運。」面對得來不易的每一個舞台，他們也珍惜承接，「會努力把每一次演出都做到最好，用音樂回應這些珍貴的機會。」

