帕拉斯 PALLAS一飛沖天 〈下天堂〉MV登退役巨無霸客機震撼曝光

帕拉斯 PALLAS晉級為「最快一飛沖天的新人」（左起漢堡、FAMA、大寶、小葵）。（迷音樂提供）

從「最忙碌的新人」到被封為「最幸運的新人」，數位世代搖滾新樂團帕拉斯 PALLAS出道首支主打〈下天堂〉MV 規格直接拉到最高，不僅進駐耗資數十億、仍在興建中的大型遊樂渡假村取景，更大膽登上退役的巨無霸客機拍攝，團員們搭乘雲梯站上約五層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡。首張專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》將於12月16日正式發行，〈下天堂〉MV 也同步於當日中午12點在官方YouTube頻道首播。

帥氣畫面背後，其實是對體力與心理的雙重考驗。吉他手小葵私下有懼高症，真正站上機翼時全身冒汗、雙腿發軟、腦袋一片空白，卻仍選擇咬牙完成所有拍攝，敬業態度讓全場刮目相看。殺青瞬間，團員們直接抱成一團替他歡呼，團魂瞬間拉滿，這份真實的情緒，也成為〈下天堂〉MV中最動人的熱血片段。

帕拉斯 PALLAS登雲梯登上五層樓高的退役巨無霸客機拍攝。（迷音樂提供）

其實在正式出道前，帕拉斯PALLAS就已迎來「神級加持」，受邀出演五月天阿信、周杰倫與 F3 合作的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的重要角色。該支作品集結跨世代音樂人，被樂迷封為「2025 最感人、最史詩級MV」，上線後迅速突破千萬點擊，也讓許多觀眾開始瘋狂搜尋畫面中這群青春洋溢的大男孩，帕拉斯 PALLAS 因而被冠上「最幸運的新人」稱號。 隨著話題與聲量持續堆疊，帕拉斯 PALLAS也被多個唱片、服裝與運動品牌點名關注，代言與合作邀約接連湧入，氣勢早已超越新人等級。跨年夜將連趕八里與台中兩地舞台，用最直接的現場能量證明，這支樂團不只幸運，更是今年最值得期待、即將全面起飛的一飛沖天新世代搖滾新聲。

帕拉斯 PALLAS今年跨年將連趕八里與台中兩地。（迷音樂提供）

