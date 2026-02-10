帕拉斯30場商演 忙到中暑也要拍MV

記者戴淑芳／台北報導

PALLAS帕拉斯堪稱近年華語樂壇橫空出世的怪物新人樂團，首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，近期更接下超過30場商業演出，人氣扶搖直上，10日更正式推出第二支音樂錄影帶〈Here Goes Nothing〉。

由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成的PALLAS帕拉斯，出道前即獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數已突破2500萬次。

〈Here Goes Nothing〉是帕拉斯成軍以來第一支正式拍攝的音樂錄影帶，拍攝地點選在八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心，拍攝當天，四位團員全數身穿皮衣帥氣登場，在豔陽高照的戶外高處取景，烈日直曬之下，全員汗如雨下、彷彿「曬到脫了一層皮」，卻仍咬牙完成每一個畫面。

值得一提的是，帕拉斯選擇「以音樂創業」，將所有心力投入創作與舞台，團員們也期許，能以音樂為出發點，一路走向世界，就如〈Here Goes Nothing〉所傳達的精神-孤注一擲、全力以赴，希望有一天能大放異彩。