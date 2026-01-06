帕拉斯MV爭議後首露面 兵役現況曝光「鼓手還沒當」

【緯來新聞網】樂團「帕拉斯PALLAS」今（6日）出席《下天堂》發片記者會，他們日前被爆料以「互惠價格」幫忙拍攝MV，但最後MV卻沒有上架，當時帕拉斯經紀公司迷音樂表示，「雙方的合作協議白紙黑字會釐清事實，懇請大家切勿以訛傳訛。」今團員則露面說：「非常感謝當初參予拍攝的每一位辛苦的工作人員及團員們，我們跟大家同樣與這支MV『擦身而過』感到遺憾。」而經紀公司的評估及安排，身為新人的我們一切尊重，如同聲明稿所述。

帕拉斯PALLAS」出席《下天堂》發片記者會。（圖／記者許方正攝）

團員們兵役狀況也被關心，主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡皆光榮退伍，只有19歲、尚在就讀大學的鼓手大寶發聲：「我還沒當兵。」團員們各自都表示：「法令規定如何就一定會遵守義務。」



帕拉斯日前跨年連趕三場，制霸北中南，把跨年夜變成自己的大型主場，更可說是破了新人團體的紀錄，12/31當日展開極限挑戰的「北中南連趕三場」行程，橫掃新北、台中、台南三大跨年舞台，被樂迷封為名副其實的「跨年王」，發片半個月，首批專輯二千張已經幾乎銷售一空。

帕拉斯PALLAS」出席《下天堂》發片記者會。（圖／記者許方正攝）

雖然幸運之神眷顧，但成團前經歷各種魔鬼式訓練及自我要求，好不容易被「迷音樂」相中才會發生接二連三的好事與考驗，更在F3、阿信、周杰倫合唱的〈恆星不忘 Forever Forever〉音樂錄影帶中，飾演青春期的五月天，對於這個月經歷過的一切及台下的每一個掌聲跟尖叫，團員們心懷感謝，也會逼迫自己更進步，絕不讓大家失望。

