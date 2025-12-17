帕拉斯MV《下天堂》上線遭爆料 「互惠拍片」遭踐踏 公司：勿以訛傳訛

樂團「帕拉斯」近期以新歌MV《下天堂》在樂壇嶄露頭角，獲得不少好評，但隨即捲入爭議風波。有網路影像工作者公開爆料，聲稱原本受委託為該樂團拍攝MV，卻在毫無通知的情況下被撤換，最終上線的作品與原先合作內容完全不同。此事在網路上引發熱議，而樂團經紀公司「迷音樂」則回應表示，雙方合作有白紙黑字的協議能釐清事實，呼籲外界勿以訛傳訛。

帕拉斯《下天堂》MV一上架就爆出黑料。（圖／取自帕拉斯IG）

成軍僅一年多的樂團「帕拉斯」正值事業起步階段，他們不僅被任賢齊欽點加入音樂節表演，更幸運地出現在周杰倫、阿信與「F3」合唱的《恆星不忘》MV中，並被相信音樂簽下，在音樂圈逐漸打開知名度。此次發行的新專輯首支主打MV《下天堂》更是前進耗資數十億的渡假村取景，畫面氣勢磅礡，展現出樂團的發展潛力。

然而，就在MV上線後，一名自稱李白的影像工作者在社群平台上提出指控，表示當初與樂團是以「互惠拍片」方式合作，但最終上線的MV卻是完全不同的內容，且整個過程中沒有收到任何通知。此外，還有其他導演表示類似情形並非首次發生，直言有些團體一出道就讓人看清其人品。

threads上有影像工作者指控以「互惠拍片」合作卻白忙一場。（圖／翻攝自threads）

對於這些指控，帕拉斯的經紀公司「迷音樂」做出回應，強調雙方合作協議有明確的書面文件可以釐清事實，並呼籲大家不要以訛傳訛。這起風波發生在樂團事業正要起飛之際，讓不少網友感到意外，紛紛關注事件發展。

