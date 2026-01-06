帕拉斯PALLAS簽約10分鐘 合約驚見「千萬禁愛令」

「帕拉斯PALLAS」日前發行首張專輯《下天堂-Falling Down To Heaven》，成軍僅一年便憑藉高人氣在2025年跨年夜連趕北、中、南三場演出。然而人紅是非多，近期有影視工作者爆料雙方以「互惠價格」拍攝MV後卻未見作品上線，引發質疑。對此，帕拉斯於今（6）日現身親自回應，解開爭議真相。

針對MV未上線的傳聞，帕拉斯澄清，該作品為團員當初自籌25萬元拍攝，合約載明版權歸影像團隊所有。隨後在簽約唱片公司後，公司為求整體質感一致，決定斥資重拍新版MV。其所屬經紀公司「迷音樂」表示，目前已與原劇組經過兩次協商並達成共識，未來計畫以不同形式讓原作品與歌迷見面，圓滿化解版權風波。

除了回應爭議，帕拉斯也分享了與唱片公司簽約的趣事。團員透露當時僅花10分鐘便決定簽約，但對合約中的「禁愛令」條款印象最深刻。條款規定團員若在合約期間談戀愛需繳納「戀愛稅」，正當四人還在困惑金額時，經紀人在旁補刀：「違約金是1000萬！」讓成員當場傻眼。

團員間的好感情在記者會現場也展露無遺，互相鬥嘴的互動十分逗趣。當被媒體問及「若是團員之間談戀愛是否也算違約？」經紀人則在一旁大方開玩笑回應：「那就不用賠錢！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導