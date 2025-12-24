帕拉斯PALLAS超夯 跨年連趕3場

樂團「帕拉斯PALLAS」推出新歌〈下天堂〉MV，近日在YouTube迅速累積17萬點閱。4位成員為了感謝大家支持，日前選擇用最踏實的方式回饋支持，在台北街頭派發傳單，為首張專輯與MV做宣傳活動，暖心送上耶誕祝福，並預告跨年夜將一連趕北、中、南3場演出，勢必帶來最青春熱血的精采舞台。

帕拉斯PALLAS會寫又會唱，成軍僅1年迅速走紅，甫發行首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》，更以新人之姿集滿北、中、南3場跨年舞台。他們跨年夜行程首站將登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，接著一路南下赴台中水湳中央公園「2026台中最強跨年夜」；最後再趕往南台灣參與台南晶英酒店「霸道趴」，陪粉絲一同倒數迎接新年。

他們正忙準備跨年演出，日前特地在台北西門町、小巨蛋場外發傳單、誠懇推薦新專輯，意外獲得許多婆婆媽媽與姐姐們的熱情支持，其中成員FAMA、漢堡過去是業務出身，這次發傳單宣傳新作對2人來說是輕而易舉，不過自認較I人的小葵和大寶則覺得稍微苦手，起初不曉得怎麼跨出第一步，但在業務組手把手傳授下，很快打開心房與民眾熱情互動。