帕拉斯PALLAS飾演年輕五月天 被讚最幸運新人

記者周毓洵／臺北報導

樂壇超新星帕拉斯PALLAS還沒正式出道，就靠出演五月天阿信、周杰倫、F3合作的話題MV「恆星不忘Forever Forever」迅速爆紅。MV於上線後火速突破千萬觀看，被樂迷封為「2025壓軸最史詩級MV」，片中飾演五月天青春時期的大男孩，也瞬間成為外界熱搜焦點：「他們到底是誰？」答案揭曉，正是帕拉斯PALLAS。

帕拉斯PALLAS過去在各大音樂祭累積人氣，從田中音樂祭到在101前的「500趴」活動都引發熱烈迴響，現場呼喊聲完全不像新人團，人氣快速攀升。團員坦言：「我們真的很忙，但也真的很幸運。我們會把每一個舞台都做到最好。」

「恆星不忘 Forever Forever」MV邀約從一封IG陌生訊息開始。鼓手大寶笑說，當時收到「邀請你們拍攝五月天新歌MV」的私訊時，4個人對看3秒：「我們真的以為碰上詐騙！」直到確認3次窗口身分、收到完整企劃與正式通知，才確定天上真的掉下一個巨型禮物。

這段被形容「命中注定」的奇蹟旅程，也讓PALLAS直接從「最忙新人」升級為「最幸運新人」。巧合的是，當年五月天出道前同樣受到任賢齊賞識，擔任Backing Band；如今PALLAS也在專輯尚未發行前，被任賢齊欽點參與年度最具話題的音樂影像，被外界形容「像是20年前的故事，在2025年重演」。

「恆星不忘 Forever Forever」拍攝過程保密到彷彿「機密任務」。團員笑說：「不能說、不能貼、不能洩漏，連家人都不知道我們在幹嘛。」直到MV上線後，被親友、粉絲狂問：「欸這是不是你們？」訊息一度多到手機爆炸。

帕拉斯PALLAS將於12月16日推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，主打歌「下天堂」也將於明（10）日起，在Hit FM連續3天首播。接下來將在12月12日登上臺中麗寶樂園《飄遊者音樂祭》，跨年更要跑八里與臺中兩場演出。4位大男孩已預訂100小時的練團室，準備用最炸裂的現場證明，他們不只是幸運，更是今年最值得期待的超新星。