帕拉斯PALLAS 最忙新人樂團

「帕拉斯PALLAS」由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡與鼓手大寶組成，成軍不到1年，就成為2025最爆衝的新生代樂團，更挺進3大舞台，先是火速入列「亞洲天王」任賢齊領軍的「田中音樂節」，更將在跨年連趕八里與台中兩場，被封為「最忙新人樂團」。

帕拉斯PALLAS不僅個個成員外型亮眼，4名成員在舞台上展現出的能量、爆發力和超強默契，同時被各大活動主辦方認可，也宣布將於12月16日發行首張專輯《下天堂Falling Down To Heaven》，新歌〈下天堂〉10日起一連3天在Hit FM首播。

專輯以顛覆式概念出發，用叛逆的想法反問世界：「誰說別人眼中的地獄，不可以成為你心底的天堂？」從青春、夢想與現實的拉扯寫起，不討好、不中庸、不迎合，站在「旁人眼中的非主流」視角，訴說每一個曾被否定、勸退、質疑的夢想，都是值得燃燒的信仰。

帕拉斯PALLAS的團名來自太陽系矮行星「智神星」的別名。主唱FAMA來自宜蘭，嗓音爆發力強，能在古箏與爆裂搖滾間自由切換；吉他手小葵承襲8、90年代吉他英雄精神，是團內的舞台亮點；貝斯手漢堡穩定、細膩，是全團節奏脊椎；鼓手大寶年僅19歲，爆裂能量讓整團像一枚失控隕石往前衝。