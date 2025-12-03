帕運選手奪牌獎勵落差大 葛如鈞促運動部改革落實運動平權

國民黨立委葛如鈞呼籲運動部正視帕運選手奪牌獎勵差異，落實真正的運動平權。（圖／CTWant攝影組）

2026 年亞運會與亞帕運將於日本名古屋舉行，屆時選手們將登上國際舞台為台灣爭取榮譽。對此，國民黨立委葛如鈞今（3）日指出，現行國光體育獎章與獎助金制度對身心障礙運動員仍存在明顯落差，既然政府以推動「運動平權」為政策願景，雲東部更應正視帕選手在獎勵制度上的不平等待遇。

立法院教育及文化委員會今日上午進行「落實並精進運動平權」專案報告，邀請運動部列席備詢。葛如鈞指出，目前依規定，奧運金牌選手可獲 2000 萬元獎金並頒發國光體育一等獎章，但帕奧金牌僅能獲 600 萬獎金；至於亞運會金牌可獲300萬獎金並獲頒國光體育二等獎章，至於亞帕運金牌僅有 90 萬獎金，且無法獲頒任何級別的國光體育獎章。他質疑，同樣代表國家、同樣在國際最高等級賽事奪金，身心障礙選手卻無法獲得同等肯定。

葛如鈞進一步提到，現行《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》與《績優身心障礙運動選手暨教練獎勵辦法》本就存在制度差異，但政府既已成立運動部、推動運動員專業制度，卻仍未拉齊相關獎章與獎助金標準。他認為，運動平權不應只停留在口號，既然都是運動員、都是金牌與國際級菁英，就不該因身心障礙身分而受到不同對待。

他呼籲，隨著 2026 亞帕運即將到來，政府應儘速研議調整制度，讓未來奪牌的身心障礙選手也能獲頒國光獎章，獎章等級可再討論，但至少應具備同等尊重與象徵性。他強調，這不只是獎勵問題，更是台灣是否真正落實運動平權的重要指標。

