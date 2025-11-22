帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。
張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。
針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統粒線體已經開始退化，累積出過多自由基，讓身體進入一種「隱性發炎」狀態。這些自由基不只會破壞細胞，也會活化名為NLRP3的免疫裝置。這個裝置本來是用來抵抗病毒細菌，卻被壓力、毒素、老化等訊號誤觸，開始攻擊自己的神經細胞。這也是為什麼很多人感冒後、熬夜後或壓力大時，會突然覺得腦更鈍、動作變慢甚至出現手抖。
張家銘進一步列舉幾個生活面向，協助民眾早一步抓住這些神經發炎的徵兆，包括：
1.常常感到腦子昏沉、注意力難以集中，這可能是腦內氧化壓力上升、神經元開始受損的信號。
2. 或是聞不到味道、腸胃蠕動變慢，因為帕金森氏症的前期常常從腸道開始出問題。
3. 若晚上的睡眠愈來愈輕、容易作惡夢或說夢話，可能代表大腦深部區域有發炎反應。
4. 至於手微微抖動尤其在放鬆時明顯，雖是較晚期表現，但若搭配上述情況更值得警覺。
至於如何改善這種失衡狀態？張家銘指出，答案藏在體內的一個關鍵開關Nrf2。Nrf2是細胞裡的抗氧化總指揮，它會啟動一連串保護系統，把多餘的自由基清掉，修復粒線體、讓神經元重新穩定。但這個總指揮平常是休眠的，需要生活中的某些刺激才會啟動。研究指出，像間歇的冷刺激、攝取深綠深紫色蔬菜、規律的快走、穩定睡眠節律，都可以讓這個抗氧化軸重新甦醒。他建議病人，與其吃一堆保健食品，不如從生活節奏和飲食習慣開始改變，因為這些自然刺激對於啟動Nrf2才是最有效也最安全的方式。
除了啟動保護機制，學會「關掉不必要的發炎」同樣重要。張家銘提到，NLRP3就像是個誤觸的警報器，當民眾吃太多油炸、加工食品，或長期睡不好、情緒緊繃時，它就會被打開，啟動微膠細胞釋放發炎激素，攻擊原本健康的神經細胞。NLRP3與Nrf2是雙向互相抑制的，當Nrf2弱化，NLRP3就會過度活化，反之亦然。
張家銘最後強調，「其實生活就是最好的藥」。我們每一天的生活選擇，包括多吃地瓜葉、紫高麗菜等深色蔬菜，一週進行三次有氧運動，保持涼爽環境並偶爾做間歇式輕斷食，都在決定身體是啟動「抗氧化防線」還是「發炎爆雷」。面對退化性神經疾病，不應覺得無能為力或只歸咎於老化，而是該檢視生活習慣，是否讓Nrf2失去了力量，重新給身體一個穩定、乾淨且支持性的環境。
更多Newtalk新聞報導
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」
其他人也在看
喝水常嗆到？醫揭1警訊恐是巴金森氏症惡化！別再以為是老化
當我們想到巴金森氏症，腦中浮現的多是手抖、步伐不穩的模樣，但你可知道，這個神經退化性疾病影響的不只是動作？從說話含糊、聲音變小，到吃東西會嗆、吞嚥困難，這些症狀可能是疾病進展的警訊，甚至導致致命併發症健康2.0 ・ 1 天前
別再糾結差幾歲！選對「生肖」比避開「年齡差」對婚姻更重要
[Newtalk新聞] 近年社會對夫妻年齡差距的討論不斷，傳統觀念中相差 3 歲或 6 歲被視為禁忌，國外研究亦指出差 5 歲者離婚率可能高出近兩成，然而，古代生肖相配的觀點指出，夫妻關係的和諧與否，可能更關鍵在於生肖性格的互補與契合。本文從十二生肖女性角度出發，探討其最適合的男性生肖配對，解析如何透過性格特質的相互支持，建立穩定幸福的婚姻關係，強調真愛與相互理解才是維繫感情的基石。 十二生肖 （示意圖）。 圖：翻攝自 Freepik 根據傳統生肖配對觀點，不同生肖女性在選擇伴侶時，若能找到性格互補的對象，將有助於婚姻長久穩定。以鼠女為例，適合配對的生肖男性包括牛、龍、猴。牛男的穩重能帶給鼠女安全感，龍男的領導力與自信能激勵鼠女成長，而猴男的幽默與智慧則能與鼠女形成默契，共同解決問題。 牛女則與鼠、蛇、雞男最為契合。鼠男的機智能為牛女的生活帶來創意，蛇男的謹慎與智慧有助於事業共同進步，雞男的細心與規劃能力則能幫助牛女更清晰地邁向未來目標。 虎女適合配對馬、豬、狗男。馬男的熱情與冒險精神能激發虎女的勇氣，豬男的包容與忠誠能提供情感支持，狗男的正直與家庭觀念則能讓虎女感受到穩定與依靠。 兔新頭殼 ・ 3 小時前
肩頸緊繃「腦中風機率增27%」 醫示警：別以為只是累！
肩頸痠痛不只是單純的疼痛問題，可能是慢性發炎的警訊，甚至會增加腦中風風險。心臟外科醫師楊智鈞指出，長期處於高壓環境導致肩頸緊繃，會形成慢性發炎，研究顯示發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%，當肩頸疼痛時，血管更容易失控，血壓也更容易飆升。中天新聞網 ・ 7 小時前
NVIDIA 財報、美元走強、非農數據三重夾擊 金價4000美元震盪
[Newtalk新聞] 美國日前因政府停擺，使 10 月非農數據延至 12 月 16 日與11月數據一同發布。市場擔憂 12 月 FOMC 會議前僅能參考滯後的 9 月非農報告，政策不確定性升高，一度推升金價漲至 4,108 美元。 不過，輝達公布第三季營收遠優於預期，緩解先前因 AI 估值過高引發拋售帶來的避險需求，加上市場靜待稍晚公布的 9 月非農數據，觀望情緒升高、美元指數走強，多頭退場使金價一度回落至 4,040 美元，隨後在 4,065 美元附近震盪。截至今日（21 日）下午1點前，黃金報價來到 4,053 美元／盎司。 台銀表示，因日圓走弱至157.7，美元指數續漲至 100.3之半年高位，壓抑金價短暫回落於4,050–4,065美元區間震盪，隨後再度反彈突破4,090美元。稍晚美國公布9月非農就業數據新增11.9萬人，顯著優於市場預期，勞動參與率回升至62.4%，但7、8月非農新增就業合計 下修3.3萬人，且9月失業率升至4.4%，創2021年以來新高，整體數據顯示 美國政府停擺前勞動市場呈現好壞參半，使金價先行上攻至4,100美元上方， 隨後回測至4,050美元支撐，震新頭殼 ・ 1 天前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 竟痛風釀成痛風石侵蝕手指關節
56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和中指逐漸出現痛風腫塊，不僅外觀明顯，敲鍵盤時也常感不適、抓握動作也有緊繃感，讓工作與心情大受影響。經網路搜尋後前往長安醫院就診，骨科陳冠儒醫師診斷為痛風石後，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」，術後恢復良好，不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了！」NOW健康 ・ 1 天前
「痛風石」害竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀解困
56歲竹科李姓工程師有痛風病史，兩年多前發現右手食指和中指出現腫塊，外觀明顯，敲鍵盤常感不適、抓握動作緊繃感，工作與心情大受影響，經前往長安醫院就診確認為痛風石，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」（健保結付），不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了！」自由時報 ・ 1 天前
中日韓領袖會議可能「無限期暫停」 貿易和技術合作困難
[Newtalk新聞] 原定於本月24日在澳門舉行的「2025年中韓日文化部長會議」昨（20）日突然宣布「延後舉行」，更重要的三國領袖會議可能也將「無限期暫停」。 《韓國時報》（The Korean Times）報導，始於2008年的中日韓三方領袖峰會屢次因雙邊爭端而中斷，其中包括2012年中日因釣魚台而起的領土爭端。外交觀察家指出，類似的中斷很可能會再次發生。 上海交通大學日本研究中心副教授鄭志華表示，三方領導人對話「無限期暫停」的可能性很高。他指出，中國總理李強拒絕在即將於南非舉行的G-20二十國集團峰會期間與高市會面。「由於下一屆三方峰會將在日本舉行，各國領導人必須前往日本，北京方面會認為當前的外交環境遠不利於推進對話。」 成均館大學東亞研究副教授張暮輝則認為，如果沒有領導人層級的會晤，一些重大倡議將難以推進。 他解釋說，中日韓三邊合作建立在「高峰會-部長級-工作層級」框架之上。領袖高峰會是匯聚各國領導人政治願景的契機，也是塑造和設定合作議程的強大引擎。 他表示：「諸如加快升級自由貿易協定談判或啟動新的部長級機制等重要項目，需要舉行峰會，由三國領導人共同簽署宣言以最終確定。」他還新頭殼 ・ 1 天前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 11 小時前
LIVE／子瑜回來了！TWICE本週高雄開唱 粉絲熱情接機現場直擊
即時中心／林韋慈報導出道10年的南韓人氣女團TWICE，本週六起將一連兩天在台灣成員子瑜的家鄉高雄開唱；然而昨（20）日晚間傳出成員彩瑛身體出狀況將缺席，本次演唱會將以「九缺一」的陣容登台。其中7名成員稍早已搭乘中華航空CI165航班，預計今（21）日下午2時左右降落小港國際機場，現場已擠滿接機粉絲；而台灣成員子瑜目前人在日本，將於今日稍晚飛往高雄會合。更多最新資訊，請鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 1 天前
專家實測！健身房淋浴間「驚人細菌量曝光」 示警：必穿拖鞋
美國芝加哥微生物分析師尼克·艾希爾（Nick Aicher）近期進行了一項引發網路熱議的實驗。他親自前往健身房更衣室，採集公共淋浴間地板的細菌樣本並進行培養，結果顯示培養皿中長出厚厚一層細菌，幾乎覆蓋整個表面，讓許多網友看後直呼「以後不敢光腳洗澡了」。中天新聞網 ・ 6 小時前
日本一戳中國就暴怒 台灣嗆爆就沒事？網揭1原因笑了：習近平怕慘
日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，讓中國氣得祭出報復手段，例如發布日本旅遊警示，甚至以「放射線檢驗不充分」當作理由由，停止日本水產品進口。被踩到紅線，中國官方動作很大，不過有網友表示，台灣更狠，直接說中國是敵對勢力，可是對岸卻沒什麼動作，讓他笑說「是台灣引戰功力太差嗎」。對此，網友直指1原因，表示「其實對中國來說，台灣和日本差多了！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「丈母娘風」選手奪冠引爆罵聲！深圳模特賽認了：獎項頒錯人
[Newtalk新聞] 深圳舉行的國際模特大賽頒獎活動出現重大失誤，15號選手被錯誤宣布為女模組廣東冠軍，引起現場譁然。她較成熟的外型與豐腴體態讓許多觀眾不敢置信。主辦單位昨(19)日解釋，15號選手應屬太太組冠軍，而女模組冠軍其實是 37號選手，獎杯與證書因作業疏漏而誤發。 根據外媒《紅星新聞》引述大賽組委會副主席羅雲琦的說法指出，現場共有女模、太太、兒童及男模等分組評選。15號選手實際上是奪得「太太組冠軍」，至於「女模特組廣東冠軍」真正的得主應為37號選手。羅雲琦解釋，由於頒獎證書採透明公開樣式，工作人員在混亂中一時不察，才會誤將獎盃與證書錯頒給15號選手，造成這場尷尬的誤會。 這場發生於16日的插曲在網路上迅速發酵，由於15號選手的外型較為成熟且豐腴，與一般人對「模特兒后冠」的刻板印象有極大落差，導致「內定」、「資本勝利」及「黑箱作業」等負面傳聞甚囂塵上。觀眾難以置信的反應，一度讓賽事公正性備受質疑。 面對外界揣測，主辦單位嚴正否認「帶資進組」謠言，強調純屬行政作業疏失。目前已主動聯繫15號選手致歉並補寄正確證書，同時向社會大眾表達歉意。官方重申，各組別評選標準不同，對於造成參賽新頭殼 ・ 1 天前
高度加工食品與巴金森氏症風險大增？最新研究：恐提高 2.5 倍
一名六旬的巴金森氏症（Parkinson’s Disease，PD）老翁，積極服用左旋多巴類藥物控制病情，有鑑於隨著用藥時間拉長，藥效波動變得更為劇烈，患者藥效存在時候可以很好，但藥效漸退（Wearing-Off）可能會像是「機器人斷電」一樣，身體瞬間就會無法動彈。為了避免危險的藥效漸退現象，該個案積極記錄自己每日用藥時間點與反應，與醫師共同打造個人化療程。然而，某次患者在結束重量訓練後，在回家的路上突然發生藥物漸退現象，雙腳無法控制、一步也無法踏出，僅能在人行道上等待家人來救援。於美國及加拿大進修回國，現為臺北榮民總醫院助理教授級神經內科主治醫師陳俊宇醫師提到，面對仍有出現藥效漸退現象的病患，可考慮在療程中加入具有藥效漸退適應症的新藥，以減少左旋多巴類藥物的損耗，根據研究有機會延長on time時間將近1.5個小時。上述個案的療程在適當調藥後，至今沒有在外出時「斷電」，大幅減輕外出、運動的心理壓力，也減少了照護者的照護負擔。誰會發生巴金森氏症？陳俊宇醫師指出，巴金森氏症是台灣高齡族群常見的神經退化性疾病之一，好發於50至60歲以上長者，男性高於女性。因基因突變而發病的患者接近一成，其常春月刊 ・ 1 天前
她與前夫已離婚18年 突遭法院催債80萬
新北市一名女子，日前突然收到法院執行債務通知，原來跟前夫還在婚姻關係時，對方開了公司，她當了連帶保證人，結果公司倒閉，雙方離婚後，前夫欠債跑路，但距今已18年，突然被討債，就怕幫自己買的保單被強制執行，晚年生活沒保障，她只號硬著頭皮，幫忙繳清80萬元！TVBS新聞網 ・ 44 分鐘前
女教師校內墜樓亡！新竹教育局證實曾訪談過
[NOWnews今日新聞]新竹縣某國中一名女老師，20日上午在校內高處墜落，送醫搶救後宣告不治，經校方調查後發現，該名老師曾向縣府投訴遭職場霸凌，校方則回應已依相關制度提供必要協助與支持；新竹縣政府教...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本飯店驚見跳水大降價？達人曝２大關鍵：「這時間」出發最划算
[Newtalk新聞] 近期日本飯店出現降價潮，不少民眾取消重訂。林氏璧分析，主因是中國旅客取消年底機票，釋出大量空房導致業者降價求售。他指出，若是近期入住且陸客較多的旅館，降幅最明顯；但若是明年以後的訂房，價格波動則較小。建議民眾重新檢視訂單，有機會省下旅費。 林氏璧表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，「就很開心的取消重新訂了新價錢」，前提當然是可以免費取消。不過也有朋友反應好像沒什麼降價。對此現象，林氏璧分析這主要取決於兩個關鍵因素。 他進一步說明，首先要看關注的那些旅館客群結構。如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，「當然可能房價就會有所變動」。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。 而另一個關鍵則在於入住的日期。林氏璧表示，如果是比較接近的日期，因為有大量空房釋出，「當然只好降價求售」。如果是明年以後的日期，業者可能就沒有這麼急著調整價錢。 林氏璧提到，實際用12月1日至2日兩人入住三星級旅館來查價，就以最近新聞一直報的「空新頭殼 ・ 8 小時前
興采RePUra技術獲R&D 100大獎 突破複合機能布料「不可回收」難題
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100Adeards），年度頒獎典禮20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團與工研院共同合作研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術脫穎而出，成功入選全球百大研發創新，展現台灣在材料與環保技術領域無可取代的研發能量。...匯流新聞網 ・ 4 小時前
成大首發科研火箭！AfterLight 1飛行60秒 射高761米數據完整
國立成功大學航太系燃燒與推進實驗室22日首次協同太空推進研究社（ISP）執行國家太空中心（TASA）科研火箭研發計畫，在旭海科研火箭發射場發射科研火箭AfterLight 1，火箭推進6秒，總共飛行時間60秒、射高761公尺，雖飛行軌跡與預期不完全相符，但航電系統已完整紀錄飛行資料。中時新聞網 ・ 5 小時前
入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1自由時報 ・ 7 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 21 小時前