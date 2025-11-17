帕金森氏症早期警訊！研究：走路時「一個變化」提早近9年預知

帕金森氏症是僅次於阿茲海默症的第二大常見神經退化疾病，不只會手抖、無力，還會讓人走路變慢、姿勢不穩，甚至逐漸喪失生活能力。過去想早期發現，往往得等到顫抖、面具臉等典型症狀出現。但最新研究指出，觀察走路「轉身時」的速度，可能在確診前8.8年就預警，揪出大腦的求救訊號。走路轉彎變慢＝早期異常警訊？8.8年前就能看得出來

一篇發表於《Annals of Neurology》的研究，追蹤924名50歲以上受試者10年，他們分別在20公尺走廊做了一共5次走路測試，並在下背部佩戴感測器。結果顯示：

轉彎速度越慢、角度越大→日後確診帕金森氏症風險越高

與健康族群的差異最早可在 8.8年前觀察到

研究結束時，共有23人正式被診斷為帕金森氏症

男性罹病風險為女性4倍，男性每增加1歲風險多15%

結合年齡、性別與轉身速度的分析，成功提前揪出6成早期患者

研究團隊表示，看似簡單的「轉彎」其實是走路時最複雜的環節之一，需要協調、平衡與速度控制；而帕金森氏症患者常見的早期異常，就是「愈來愈不太會轉彎」。這種變慢可能反映兩大問題，包含平衡感和穩定度下降、以及移動速度變慢。

也就是說，當穩定度和平衡變差，就可能會不自覺用「更安全的大彎道」來保護自己，所以看起來轉身會更慢、轉彎角度會變大。雖然此測試仍有限制，尚需更多驗證，但研究團隊認為，這項簡單的「轉彎測試」在未來有機會成為早期偵測的有利工具，甚至可能在健康檢查派上用場。

帕金森氏症初期症狀常被誤認老化！掌握徵兆才能搶時間

越早發現、越早治療，越有機會延緩病情惡化、提升生活品質。根據統計，65歲以上族群約有1%～2%罹患帕金森氏症，台灣推估有逾3萬名患者，發生率隨年齡逐年攀升，症狀多元又進展緩慢，常被混淆成老化或脊椎問題。

【帕金森氏症常見初期徵兆】

動作遲緩

小碎步、步態雜亂

靜止時手腳顫抖

肌肉僵硬、姿勢不穩

其他非動作型症狀：便秘、嗅覺退化、睡眠障礙、憂鬱、認知下降等

如電影《回到未來》男主角米高福克斯（Michael J. Fox）罹病30年，他曾分享，最初察覺異狀只是「左手小指有點抖」，小小變化卻成為日後確診的重要線索。（編輯推薦：男星帕金森氏症30年，曝首次發現徵兆！6大症狀不只手抖站不穩）

在家就能檢查！神經科醫師教「OK手勢測試法」

帕金森氏症的症狀多元、進程也因人而異。為了讓大家更容易警覺，彰基神經醫學部主治醫師莊介森建議可在家做簡單的「OK手勢」：

單手比OK →食指與大拇指快速併合25次

若出現：動作變慢、明顯吃力，建議進一步做自我檢測表。

以下自我檢測表若超過3項符合，應盡快至神經內科評估。

【帕金森氏症自我檢測表】（符合超過3項建議就醫）

你的手是否曾經在休息放鬆時，出現顫抖的情形？ 走路時，有一隻手臂彎曲且不會擺動？ 身體在站立或行進時，姿勢會向前彎曲？ 走路姿勢雜亂不順暢，好像打結了或一隻腳拖在後面？ 走路步伐小且常常跌倒？ 常覺得懶洋洋，做什麼事情都沒有動力？ 頸部後方或是肩膀常常疼痛？ 刻意地避免與聊不來的朋友或家人相處？ 音調出現改變，變得更單調、小聲或沙啞？ 寫字變慢或字體變小？



