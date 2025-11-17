帕金森氏症早期警訊！研究：走路時「一個變化」提早近9年預知
帕金森氏症是僅次於阿茲海默症的第二大常見神經退化疾病，不只會手抖、無力，還會讓人走路變慢、姿勢不穩，甚至逐漸喪失生活能力。過去想早期發現，往往得等到顫抖、面具臉等典型症狀出現。但最新研究指出，觀察走路「轉身時」的速度，可能在確診前8.8年就預警，揪出大腦的求救訊號。走路轉彎變慢＝早期異常警訊？8.8年前就能看得出來
一篇發表於《Annals of Neurology》的研究，追蹤924名50歲以上受試者10年，他們分別在20公尺走廊做了一共5次走路測試，並在下背部佩戴感測器。結果顯示：
轉彎速度越慢、角度越大→日後確診帕金森氏症風險越高
與健康族群的差異最早可在 8.8年前觀察到
研究結束時，共有23人正式被診斷為帕金森氏症
男性罹病風險為女性4倍，男性每增加1歲風險多15%
結合年齡、性別與轉身速度的分析，成功提前揪出6成早期患者
研究團隊表示，看似簡單的「轉彎」其實是走路時最複雜的環節之一，需要協調、平衡與速度控制；而帕金森氏症患者常見的早期異常，就是「愈來愈不太會轉彎」。這種變慢可能反映兩大問題，包含平衡感和穩定度下降、以及移動速度變慢。
也就是說，當穩定度和平衡變差，就可能會不自覺用「更安全的大彎道」來保護自己，所以看起來轉身會更慢、轉彎角度會變大。雖然此測試仍有限制，尚需更多驗證，但研究團隊認為，這項簡單的「轉彎測試」在未來有機會成為早期偵測的有利工具，甚至可能在健康檢查派上用場。
帕金森氏症初期症狀常被誤認老化！掌握徵兆才能搶時間
越早發現、越早治療，越有機會延緩病情惡化、提升生活品質。根據統計，65歲以上族群約有1%～2%罹患帕金森氏症，台灣推估有逾3萬名患者，發生率隨年齡逐年攀升，症狀多元又進展緩慢，常被混淆成老化或脊椎問題。
【帕金森氏症常見初期徵兆】
動作遲緩
小碎步、步態雜亂
靜止時手腳顫抖
肌肉僵硬、姿勢不穩
其他非動作型症狀：便秘、嗅覺退化、睡眠障礙、憂鬱、認知下降等
如電影《回到未來》男主角米高福克斯（Michael J. Fox）罹病30年，他曾分享，最初察覺異狀只是「左手小指有點抖」，小小變化卻成為日後確診的重要線索。（編輯推薦：男星帕金森氏症30年，曝首次發現徵兆！6大症狀不只手抖站不穩）
在家就能檢查！神經科醫師教「OK手勢測試法」
帕金森氏症的症狀多元、進程也因人而異。為了讓大家更容易警覺，彰基神經醫學部主治醫師莊介森建議可在家做簡單的「OK手勢」：
單手比OK →食指與大拇指快速併合25次
若出現：動作變慢、明顯吃力，建議進一步做自我檢測表。
以下自我檢測表若超過3項符合，應盡快至神經內科評估。
【帕金森氏症自我檢測表】（符合超過3項建議就醫）
你的手是否曾經在休息放鬆時，出現顫抖的情形？
走路時，有一隻手臂彎曲且不會擺動？
身體在站立或行進時，姿勢會向前彎曲？
走路姿勢雜亂不順暢，好像打結了或一隻腳拖在後面？
走路步伐小且常常跌倒？
常覺得懶洋洋，做什麼事情都沒有動力？
頸部後方或是肩膀常常疼痛？
刻意地避免與聊不來的朋友或家人相處？
音調出現改變，變得更單調、小聲或沙啞？
寫字變慢或字體變小？
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
你的早餐可能傷身？戒掉3個晨間習慣，排毒、養胃、穩血糖 鄭弘儀「無法坐躺、吞嚥困難」檢查揭病因！周潤發也得過⋯4種潛在跡象警覺
其他人也在看
以為只是感冒？醫示警「4大症狀」恐是心肌炎前兆 胸悶、心悸別拖
知名主持人謝哲青日前在金鐘獎頒獎典禮上神采奕奕，令人難以想像，3年前他曾因心肌炎暴瘦10公斤，心跳一度降至每分鐘僅30多下。當時他誤以為胸悶、失眠只是喪母之痛所致，身邊朋友也以為他是健身有成，直到就醫檢查後，才發現真正的元兇是心肌炎。 病毒感染是心肌炎最常見的原因 又以「柯薩奇B型病毒」最為典型 國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，病毒感染是心肌炎最常見的原因，其中又以引起腸病毒的「柯薩奇B型病毒（Coxsackievirus B）」最為典型。這種病毒會先在腸道與脾臟中繁殖，接著趁機進入心臟，不僅直接破壞心肌細胞，還可能引發免疫系統的錯亂反應。即使病毒清除後，免疫攻擊仍可能持續，導致心臟長期受損。由於病毒感染是心肌炎的主要誘因，預防病毒入侵是防範的關鍵。黃奭毓主任強調，秋冬是感冒與流感高峰期，不論是否屬於高風險族群，都應提高警覺。在心肌炎患者中，約有一半經正確治療後可於2至4週內康復；但約30%可能發展為慢性心臟功能異常或擴張型心肌病（dilated cardiomyopathy, DCM），少數則可能進展至重度心衰竭甚至死亡。 心肌炎初期症狀與感冒極為相似 出現這些症狀應盡快就常春月刊 ・ 7 小時前
東京爆砍人！4旬女遇刺「傷及內臟」 兇嫌疑預謀犯案逃逸中
日本東京都港區赤坂一處音樂展演空間（Live house）昨（16）日發生砍人案。一名自稱歌手的女子遭刺傷，傷勢嚴重。警方判斷，行兇後逃逸的男子可能在案發前一小時就在現場附近埋伏，正在追查其下落。中天新聞網 ・ 7 小時前
一閉眼就睡著？醫揭真相示警：可能比失眠更危險 下午3點別喝咖啡了
你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。 睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」 根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。 良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性 在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異常春月刊 ・ 7 小時前
口臭刷牙就好？最大兇手其實是它 網：真的差很多
保持口氣清新不僅能讓自己感到舒適，也能避免在社交場合中因口臭而造成的尷尬。許多人常被口臭問題所困擾，擔心「一開口就尷尬」。事實上，想改善口臭並不難，只要從日常生活細節著手，就能有效恢復清爽好口氣。 ▲網友熱議6大口臭改善方式。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供） 「確實刷牙」基本功保持好口氣 搭配「漱口水」與「牙線」事半功倍 觀察近1年網友針對「口臭改善方式」的討論，「確實刷牙」被視為重要的基本功。有網友發文詢問「睡醒都會有口臭嗎」，引起廣泛討論。有網友表示「會，所以起床都先刷牙才說話」，另一位網友則表示「睡前認真刷牙，隔天起床真的不太會有口臭」，可見刷牙是避免口臭的重要方式。此外，網友也指出，若能搭配「漱口水」與「牙線」，更能清潔到刷牙難以觸及的部位，在改善口氣上事半功倍。 「定期洗牙」防口臭超有感 「定期口腔健檢」每半年至1年安排一次洗牙 除了培養刷牙好習慣，許多人也強調「定期口腔健檢」的重要性。口臭常由附著在牙齒與牙齦周圍的牙菌斑引起，若未及時清潔，會與唾液及酸性物質作用，進而形成牙結石。有位網友分享自己「定期洗牙清除牙結石後，口臭問題真的改善很多」，也有牙醫提醒「牙結常春月刊 ・ 7 小時前
國軍助花蓮洪災復原 化學兵實施廣泛消毒 (圖)
颱風鳳凰襲台期間致馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水湧入花蓮縣萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，國軍17日調派化學兵部隊於村內道路、積水點及公共區域實施廣泛消毒，降低病菌孳生風險。中央社 ・ 6 小時前
北市內湖區工安意外 員工手指遭機器夾斷送醫
（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市內湖區某公司今天下午2時許發生工安意外，台北市消防局獲報，有名年約40歲員工的食指疑遭鑽床機器夾斷、意識清醒，立即派員到場並由救護車送醫治療，肇因待查。（編輯：蕭博文）1141117中央社 ・ 7 小時前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 10 小時前
學樂器不分年齡！醫師揭6大益處：鍛鍊大腦、維持記憶力、延緩老化
眾所周知，多給予大腦刺激，可幫助維持認知能力，但究竟應該怎麼做呢？根據《獨立報》報導，英國神經科Steven Allder醫師表示，學習演奏樂器可刺激大腦關鍵區域、改善情緒並增強長期認知功能。接觸音樂永遠不嫌晚，來到晚年，無論是重拾年輕時對某種樂器的熱情，還是踏上全新的學習之旅，都有機會以愉快的方式維持大腦活力。彈奏樂器益處多 練腦力還帶來愉悅情緒！學習音樂並非是年輕人或具有音樂天賦者的專利，Allder醫師說明了學習樂器對銀髮族大腦健康的多項好處:1. 幫助增強記憶力：學習和演奏樂器時，大腦需要閱讀音符、協調動作和回憶旋律等複製的處理過程，這能強化與記憶和注意力相關的腦神經。就像鍛煉身體一樣，反覆練習能強化這些路徑，改善工作記憶（working memory）和長期記憶。研究顯示，音樂家通常具有更好的記憶力和認知彈性，顯示持續學習音樂、演奏等活動，有助於大腦更能抵抗老化帶來的衰退。2. 促進神經可塑性：神經可塑性（neuroplasticity）指的是大腦適應、學習並改變結構與功能的能力。60歲以上的人學習樂器，每堂課都需要動作協調、聽覺處理和解決問題的能力，以此能刺激腦神經元產生新常春月刊 ・ 15 小時前
花蓮洪災復原 國軍工兵部隊重機具協助清淤 (圖)
颱風鳳凰襲台期間致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水泥流漫進花蓮縣萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，國軍第二作戰區17日派遣官兵深入災區執行環境整理作業。圖為工兵部隊駕駛推土機等重型機具協助清淤。中央社 ・ 6 小時前
藥材就在冰箱裡！中醫揭「藥食同源」日常食材養生祕訣
食衣住行之中，「食」始終是民生首要。從古語「民以食為天」到養生風氣盛行的現代，人們愈加關注如何吃得健康。然而食物種類繁多，到底該怎麼選擇？中醫「藥食同源」的概念指出，許多日常食材本身就具備調理身體的作用，只要善用冰箱裡常見的食物，也能達到保健效果。 根據《黃帝內經》和《神農本草經》記載，食物與藥物同樣具有寒、涼、溫、熱等「四性」，以及酸、苦、甘、辛、鹹的「五味」屬性。中醫認為，只要依照個人體質選擇對應食物，便能從飲食中達到調理、預防疾病的功效。 蔥、薑、蒜都屬辛溫食材林百齡中醫師指出，居家常見的蔥、薑、蒜，都是屬性為「辛溫」的食材，能夠促進血液循環、提升免疫力並有助於緩解感冒。其中，蔥具開胃與改善過敏體質的效果，但體質燥熱或容易流汗者應避免過量；薑具有抗感冒與止嘔作用，但胃食道逆流者需留意；蒜則擅長預防心血管疾病，但因具抗凝血特性，正在服用抗凝血劑者須謹慎食用。 而屬性甘平的紅棗、枸杞與山藥則以補氣養血見長。紅棗能提升免疫力與穩定血壓，但糖尿病患者需控制份量；枸杞有助於護肝與改善眼睛疲勞，但過量恐引發腹脹或腹瀉；山藥則能促進消化、穩定血糖，但因含鉀量高，腎病患者不適宜食用。 中醫師推薦常春月刊 ・ 13 小時前
告五人台中開唱 直呼辣妹好多
玖壹壹上週末一連兩天在台中水湳中央公園舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2025》，告五人熱情力挺，儘管他們自8月起已橫跨20場世界巡演並場場票房秒殺，這次的登場更為音樂節帶來高潮。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
離婚率恐再攀升 外遇最大殺手
到了年底，有錢沒錢討個老婆好過年，但這幾年除了不婚、不生之外，離婚率也呈逐漸攀升趨勢。根據內政部統計，民國113年離婚有5萬3469對，創近4年新高，離婚率在亞洲排名第二。截至114年10月底，已有逾4萬3000多對離婚，是否再攀升，有待觀察。中時新聞網 ・ 19 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 11 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 16 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 8 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 2 天前
80歲楊麗花健檢沒紅字！養生法大公開 醫：4情形容易喘要小心
80歲「歌仔戲國寶」楊麗花健檢完全沒紅字！不過她自曝唯一的小毛病是「比較容易喘」。醫師表示，80歲了健檢完全沒紅字真的很令人佩服，會有點喘可能是正常衰老情形，但是也提醒，如果喘的症狀是最近才出現，或愈健康2.0 ・ 16 小時前