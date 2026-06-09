帛榮專案深化台帛邦誼！蕭美琴：台灣是世界良善力量 與友邦共榮發展

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴參訪帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心（圖／記者黎冠志攝影）

正在我國太平洋友邦帛琉訪問的副總統蕭美琴，於帛琉當地時間9日上午視察Malakal島開發計畫執行情形，並參訪帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心。蕭美琴受訪時說，因為台灣是世界良善的力量，台灣的外交係以軟實力與技術協助友邦永續發展，符合在地居民需求，與他們一起共榮發展，這也是此次「帛榮專案」的重點。

蕭美琴抵達長堤公園後，先聽取台灣世曦工程顧問公司簡報開發計畫願景及Malakal島介紹，並在帛國人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）及科羅州州長魯迪姆（Eyos Rudimch）陪同下參訪長堤公園，瞭解我國協助帛琉開發遊憩設施供當地民眾與遊客使用情形。

廣告 廣告

隨後，蕭美琴一行前往帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心參訪，分別視察臭肚魚幼苗區、種魚區、種海參池及虱目魚種魚池等；同時聽取技術團說明虱目魚養殖計畫，並於虱目魚池投餵飼料。最後也步行至硨磲貝復育中心，聽取帛琉漁業局說明硨磲貝復育狀況，見證帛琉為達永續漁業目標，在水產養殖領域所展現的成果。

蕭美琴結束行程前也接受媒體提問。蕭表示，此次訪問帛琉其中一項任務，即是了解與見證台帛過去努力合作推動的成果，今日參訪長堤公園聽取世曦工程團隊說明相關規劃，未來他們也會持續與當地居民溝通，確保各項建設符合在地居民需求，期盼讓帛琉除了海洋風光吸引遊客，也能透過建置陸上設施打造新的亮點。

蕭美琴談到，帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心也是臺帛合作的重點，台灣技術團過去幾年在此養殖虱目魚等食用魚種，有助在地經濟發展。由於帛琉相當重視海洋保育，因此在食用魚供應方面，推廣養殖產業仍是重要發展方向。並提到，昨日惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統也親自向他說明其對國家發展的願景及規劃，其中即包括推廣養殖產業。以虱目魚為例，除作為食用魚種外，也希望可作為鮪魚的釣餌之用。未來台灣專業的技術團會持續發展既能兼顧帛琉生態又符合經濟所需的產業模式。

另外，蕭美琴指出，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，尤其帛琉與台灣都共同面臨人力短缺問題，衛福部次長林靜儀過去也多次到訪帛琉了解醫療需求，近幾年在衛福部、外交部努力下，持續協助帛方導入數位醫療新技術、建置遠距醫療等相關數位基礎設施，並提升檢測能量。可見不管是技術團或醫療團，臺帛之間的合作對當地居民都有具體貢獻，未來也會持續努力。

蕭美琴說，相信所有台灣人都會引以為榮，因為台灣是世界良善的力量，台灣的外交係以軟實力與技術協助友邦永續發展，符合在地居民需求，與他們一起共榮發展，這也是此次「帛榮專案」的重點。

關於媒體詢及昨（8）日花蓮馬太鞍溪溪水暴漲致吉普車遭沖走事，副總統回應表示，昨日也持續關注相關災情進展。所幸在搜救團隊全力投入、並透過無人機協助搜尋下，受困工地主任已順利獲救，目前仍在醫院接受治療，期盼其早日康復。並指出，臺灣地形山高水急，面臨各種地震及氣候變遷帶來的災害，去年馬太鞍溪堰塞湖事件，凸顯氣候變遷與地理環境所帶來的挑戰，以全社會防衛韌性角度而言，臺灣必須建構快速防災、復原及救災的能力，也期盼未來能與友邦分享相關經驗，像帛琉這樣的島國，同樣面臨氣候變遷帶來的諸多挑戰。

副總統同時對於新竹發生氣爆事件及臺灣多處淹水表達關切，並表示，相關事故與災情令人十分心痛，也感謝所有在第一線投入救災的救護人員，同時強調臺灣社會在應對各式突發狀況所具備的防災能量，一直是賴總統重視的議題。

包括帛國農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）及我國衛生福利部次長林靜儀、外交部次長葛葆萱、駐帛國大使陳剛毅、技術團團長蔡明哲等均出席是項活動。

更多三立新聞網報導

印太築島鏈防線防中共伸手滲透 蕭美琴揭帛琉「三層次」合作基石

花蓮工地主任獲救、新竹氣爆！蕭美琴出訪帛琉急關切 向第一線救護致謝

接連被賴清德、蕭美琴放鴿子 鄭運鵬：不要認為連續兩次我就會屈服的！

特稿／抗中共威權！惠恕仁當蕭美琴面喊「和平」 島鏈防線就差關鍵這步

