「帛榮專案」蕭副總統記者茶敘 說明3大成果

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記者陳彥陵／綜合報導

副總統蕭美琴「帛榮專案」於帛琉當地時間10日上午與隨團記者茶敘時表示，此行完成總統賴清德交付的深化臺帛情誼、推廣帛琉觀光及見證臺帛合作成果等3項任務，實地見證雙方在醫療、農業、教育、文化及基礎建設等領域的合作成果，並盼持續透過政府與民間力量深化夥伴關係，共同促進區域繁榮發展。

蕭副總統指出，賴總統交付的第1個任務是「深化臺灣與帛琉之間的情誼」。訪問期間，總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自陪同參訪帛琉最具代表性的景點與歷史遺跡；此行也與包括傳統領袖及政府官員等在內的帛琉各界人士交流；副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）更在訪團抵達當日赴機場接機，並親自向訪團介紹臺帛在醫療領域的合作成果；此行接觸層面相當廣泛，也在基層活動及臺帛合作專案會勘過程中，與在地居民建立良好互動。

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談及第2項任務「協助推廣帛琉觀光」，蕭副總統表示，觀光產業是帛琉重要的產業之一，帛方也期待臺灣能進一步協助推廣觀光。在惠恕仁總統的陪同與導覽下，再次見證了帛琉的美景，這幾天也持續與帛方交流，討論臺灣旅客喜好的旅遊型態；臺灣觀光客也一直都非常喜愛帛琉，近年來也有愈來愈多歐美國家的旅客前來旅遊。

蕭副總統表示，第3項任務則是「見證臺帛邦誼長期努力的成果」。以道路建設為例，在帛琉北大島、貝里琉上都可以看見許多由臺灣協助建置的基礎建設工程；此行也見證技術團在帛琉的努力與貢獻，包括運用專業技術協助農業發展，以及投入教育、語言教學及資訊等領域，我國替代役亦在當地協助推動數位化，相關成果都讓帛琉人民感同身受。此外，技術團也透過推廣新鮮蔬果改善學童營養，並結合醫療與公共衛生合作，展現臺帛合作對當地民生福祉的具體成效。

蕭副總統進一步指出，此行也特別參訪帛琉國家醫院，感謝新光醫院與帛琉正式展開醫療合作，在交流過程中，也看見除了政府支持的合作計畫，還有許多來自臺灣民間醫療體系的投入，像是長庚醫院醫師赴帛琉進行義診，並帶領參與賴總統「青年百億海外圓夢基金計畫」的年輕醫學生共同從事醫療外交，充分展現雙方在各領域的緊密合作。此外，今年8月帛琉將主辦「太平洋島國論壇」，期待透過此一平臺將臺帛合作成果與其他太平洋島國分享，展現「Taiwan Can Help」的精神及臺灣人民良善的力量。

蕭副總統表示，此行也有機會與帛琉傳統領袖交流，並與帛琉人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）討論深化雙方文化交流，並盼擴大運用「青年百億海外圓夢基金計畫」，促進臺灣部落青年與帛琉青年互動，讓更多臺灣人認識帛琉文化；除海上觀光外，未來可透過景點導覽、步道探訪及健行等方式推廣深度旅遊，並藉飲食文化交流，增進兩國人民相互了解，拓展多元合作面向。

蕭副總統說，臺帛雙方往來以國家利益為優先，都在尋求最適合自身發展的面向，包括經濟、產業及全球影響力等。帛琉長期支持臺灣參與國際組織，例如兼任衛生部長的歐宜樓副總統日前在聯合國大會相關辯論場合中，就積極為臺灣的國際參與發聲。臺灣也希望透過與帛琉合作的旗艦計畫，向世界展現臺灣的各項專業及能力，以及臺灣能夠對國際社會的貢獻。

蕭副總統表示，除了外交及戰略利益之外，還有人民之間的情感與交流。除了政府對政府（G2G）的合作計畫，也有民間交流，如帛琉棒球發展在臺灣協助培訓下成果顯著，並成為太平洋地區冠軍隊伍，相關經驗也吸引其他國家尋求與臺灣合作；另外在醫療領域方面，臺灣許多非政府組織（NGO）也發揮「Taiwan Can Help」、臺灣良善力量的外交，進一步見證臺帛之間的友誼，此行是一趟非常有意義的行程。

蕭副總統「帛榮專案」於帛琉當地時間10日上午與隨團記者茶敘。（總統府提供）

蕭副總統表示，次行實地見證臺帛雙方在醫療、農業、教育、文化及基礎建設等領域的合作成果，並盼持續透過政府與民間力量深化夥伴關係，共同促進區域繁榮發展。（總統府提供）