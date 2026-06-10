帛琉不只有海也有小山 蕭美琴「盤撋」反制中國觀光武器化

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「帛榮專案」蕭美琴參訪帛琉國家醫院 圖：總統府提供

[Newtalk新聞]

副總統蕭美琴訪問帛琉，今（10）日是行程最後一天，並將於晚間返抵台灣。她說，這次行程可說是從頭到尾都在「盤撋（台語，交際應酬）」，講到聲音都沙啞，因為想了解帛琉的文化願景。她也說，帛琉近年來受到中國「觀光武器化」影響，因此，帛琉也期待台灣協助推廣觀光，而她也有體驗小型的登山路徑，希望給國人不同選擇。

蕭美琴今上午在帛琉媒體茶敘時表示，這次行程安排非常緊密，可以說從頭到尾都在「盤撋」。她說，從與帛琉總統、副總統、傳統領袖、在地居民、小朋友們都有互動，帶來的600顆巧克力也發到快沒了。

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蕭美琴說，帛琉非常期待台灣能夠協助發展觀光，而帛琉有美麗的海洋，這幾天也在討論台灣人喜歡浮潛、潛水等。她還透露，昨天沒在行程上，她早上6時多就去體驗登山路徑，希望可以給國人不同的推薦。

蕭美琴提及，帛琉近年來受到中國「觀光武器化」影響，用觀光人數脅迫，一下人很多，一下禁止管控，導致人數不斷波動。不過，她說，台灣觀光客一直很喜歡帛琉，帛琉也非常希望台灣鄉親能一直來。

蕭美琴表示，由於帛琉的地理環境，導致以罐頭食品為主食，這是高度加工食品，會對民眾身體帶來負擔。因此，她說，我方技術團生產的蔬果，透過新鮮蔬果與對方互動，也提供帛琉小學生多元選擇，對方也都非常感謝。

蕭美琴指出，太平洋島國論壇（PIF）將於8月在帛琉舉行，台灣與帛琉的合作會當場向所有太平洋島國展示。她並說自己聲音有點沙啞，因為從早一直聊到晚，想了解帛琉的文化願景。

蕭美琴表示，台灣與帛琉都面臨到少子化、語言文化的保存問題，因此也有觸及，如何運用青年百億圓夢計畫，讓台灣原住民部落青年跟帛琉的青年之間進行文化交流，並透過訪談將帛琉的歷史、文化傳遞給台灣人。她也希望，能讓台灣遊客更深刻了解帛琉的不同文化樣貌。

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