帛琉參議長遭美制裁！貪腐成北京喉舌

▲位於西太平洋的帛琉是真正的小資天堂。資料照。（圖／記者賴正琳攝）

[NOWnews今日新聞] 友邦參議長出事！美國國務院10日宣布，帛琉參議長包和康（Hokkons Baules）收受賄賂，為中國政府提供支持，對美在帛琉利益造成影響，列入制裁名單。

美國國務院表示，帛琉參議長包和康代表中國相關勢力參與重大腐敗行動，濫用職權收受賄賂，為中國政府、企業和犯罪集團宣傳及提供支持，已對美國在帛琉的利益造成不利影響，列入制裁名單。

馬紹爾群島（Republic of the Marshall Islands）基利／比基尼／埃吉特社區（Kili/Bikini/Ejit）前市長吉巴斯（Anderson Jibas），也因任內涉入重大貪腐事件，大量挪用美國提供「比基尼安置信託基金」（Bikini Resettlement Trust），浪費美國人民稅金並導致當地人失業、糧食短缺、電力供應不穩。吉巴斯的貪腐行為缺乏究責，削弱大眾對馬紹爾群島政府的信任，也為中國等國施加惡意影響，創造了可乘之機。

即日起這兩人及其家屬都將被禁止進入美國。

「比基尼安置信託基金」由川普第一任期政府提供，旨在補償比基尼環礁受核試驗影響的民眾，該基金在2017年價值近5900萬美元，但到2023年僅剩10萬美元，補償金也已經停止發放。外媒報導指控他挪用資金用於度假、旅遊和購買全新的皮卡車。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社交媒體上寫道：「川普政府不會容許外國公職人員竊取美國納稅人的錢財，或威脅到美國的利益。」國務院國際緝毒與執法事務局（INL）也支持這項制裁，「損害美國利益的腐敗行為將面臨嚴重後果。」

半島電視台報導分析，美國將這兩位政治人物的行爲，視為助長中國在太平洋地區擴張勢力的原因，也將吉巴斯涉嫌的濫權行為與中國在太平洋地區的擴張以及向美國移民的增加聯繫起來，這兩者都是川普政見中的關鍵議題。

此外，這兩國也是少數與台灣政府維持外交關係的國家之一，這讓中華人民共和國感到極度不滿。中國一直試圖施壓這些小國，要求其與台灣斷交並改承認北京政府。

