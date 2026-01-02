帛琉度假村供「太子集團」洗錢⋯老闆竟是國安局退休軍官！120萬元交保

社會中心／台北報導

負責處理帛琉水房業務的男子江友志，檢方諭令20萬交保。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，經查，該集團曾新冠疫情期間，租用帛琉度假村當成水房，進一步查出提供者為國安局退休軍官石濱芳，今（2)日發動第5波搜索，拘提7人到案，檢方訊後分別諭令石濱芳、接洽男子江友志，120萬元、20萬元交保，限制出境出海。

國安局退休軍官石濱芳涉太子集團洗錢案，應訊身穿國防大學理工學院外套。（圖／翻攝畫面）

身穿國防大學理工學院外套，石濱芳遭調查官移送北檢，他來頭不小，過去曾任職國安局，校級軍官退伍後，前往帛琉從事旅遊業，因涉及提供度假村供太子集團洗錢，遭到檢方約談；和石濱芳一同遭到調查的，還有居中處理水房業務的男子江友志。

檢警持續追查太子集團跨國洗錢案，進一步追查發現，台人在帛琉以度假村名義提供集團當水房，深入追查發現經營者為石濱芳。北檢今（2）日指揮台北市調查處、基隆市調查站等單位，執行第5波搜索、兵分4路，拘提石濱芳等7人到案。

台北地檢署複訊後，依《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪，諭知石濱芳120萬元交保、江友志20萬元交保，2人均限制出境出海。

