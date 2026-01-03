帛琉度假村成太子集團洗錢水房 負責人等7人拘提

台北市 / 綜合報導

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，又有新進度！調查發現，太子集團在新冠疫情期間，租用帛琉度假村當成水房，進一步查出提供渡假村地點當水房者為國安局退休石姓軍官，檢調昨天發動第5波搜索，拘提7人到案，訊後分別諭令石姓軍官及接洽的江姓男子，各以120萬元和20萬元交保，並限制出境出海。

身上穿著印有，國防大學理工學院「CCIT」臂章外套，男子背著背包神情相當從容，被調查局人員帶進北檢，看到鏡頭還面帶微笑，檢調持續偵辦太子集團跨國洗錢案，追查相關金流專案小組發現，除了台灣被當成洗錢據點外，集團還疑似在疫情期間，把原本位於柬埔寨的水房，搬到帛琉的一間豪華渡假村，檢調懷疑渡假村涉嫌共犯洗錢。

昨(2)日拘提石姓老闆等人到案，事實上石姓老闆早年，曾是國安局校級軍官，退休之後轉職當台商，前往帛琉發展水上旅遊業，這回和太子集團扯上關係，被移送北檢複訊，訊後檢察官諭知120萬交保，而另一名涉嫌負責水房業務的，江姓男子以20萬交保，2人均限制出境出海。

另外還有5名太子集團旗下工程師，疑似負責架設博弈網站，也通通被拘提其中有3人，疑似被檢方掌握新事證，已經是第二度被拘提，江姓男子與吳姓男子，皆依組織犯罪防制條例，各以15萬及50萬交保，至於黃姓男子周姓男子及張姓男子，也依洗錢罪以10到25萬交保。

檢方11月起針對太子集團，陸續幾波行動，隨著偵辦進度持續推進，要將太子集團犯罪版圖，一一追查出真相。

