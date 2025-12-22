帛琉明年主辦PIF 林佳龍：全力支持辦好盛會

太平洋島國論壇(PIF)明年將由友邦帛琉(Palau)舉辦，外交部長林佳龍已下達明確指示，「全力支持帛琉辦好這場國際盛會」，不僅因為帛琉是台灣的堅實好友，更要透過實際行動，向世界分享台灣的經驗與優勢，並與友邦及理念相近國家，以「太平洋之道」精神持續攜手前行。



外長林佳龍在今年歲末特別造訪帛琉的主要原因之一是明年的太平洋島國論壇，他在臉書發文表示，帛琉是台灣堅實好友，所以要全力支持帛琉辦好這場國際盛會；林佳龍還說自己已不斷向外交部同仁強調「全力支持」立場，可見他對此事的重視。

林佳龍指出，多元與包容，攜手為區域的和平、穩定與繁榮努力，是太平洋島國論壇長期秉持的「太平洋之道」精神，因此台灣會持續以穩健、務實方式，與帛琉及理念相近夥伴國家合作，讓太平洋的多元與包容，成為攜手前行的力量。外交部亞太司長林昭宏說：『(原音)我國參與太平洋事務，向來秉持與PIF會員國一致的「太平洋之道」多元及包容精神，相信我國的參與可持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家合作。』

廣告 廣告

林佳龍在帛琉除走訪舉辦太平洋島國論壇預定場地外，同時承諾將協助帛琉建制綠色運具來接送各國貴賓，論壇結束後則可繼續為在地居民提供服務，符合帛琉重視環境永續的國家發展目標。

外交部另透過新聞稿表示，這次邀集觀光、電子、醫療、綠能等產業代表同行考察，並見證我國企業與帛琉美麗坵州(Melekeok)州長簽署開發帛琉首座高爾夫球場的投資合作備忘錄，具體落實攜手共榮的合作成果。

外交部認為，「台帛榮邦經貿團」成功促成企業具體投資帛琉，成為落實公私協力的合作典範，接下來也會努力展現台灣在太平洋地區的積極貢獻，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。