帛琉與美國簽署諒解備忘錄 同意接收「第三國移民」換近5億金援

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志／美聯社）

太平洋島國帛琉近日與美國簽署一項諒解備忘錄，同意接收最多75名由美方轉移的第三國移民，以換取額外經濟與安全援助。此舉被視為美國在強化移民遣返政策下，持續尋求第三國合作安置移民的最新案例。

《衛報》（The Guardian）報導，根據雙方聲明，美國副國務卿蘭道（ChristopherLandau）日前與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）通話，討論將第三國國民轉移至帛琉的安排。帛琉國會今年稍早曾否決美國提出的相關請求，如今在新協議下，帛琉同意接納人數有限、且未曾被指控犯罪的第三國人士，並允許其在當地居住與工作，以協助填補帛琉勞動力短缺的問題。

廣告 廣告

帛琉總統府表示，美國將提供750萬美元（約新台幣2.35億元），協助因安置移民而增加的公共服務需求。美國國務院也宣布，另將提供200萬美元（約新台幣6288萬元），用於派遣顧問協助帛琉處理安全事務，並再撥款600萬美元（約新台幣1.88億元），支持帛琉公務員退休金制度的改革。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）推動的移民政策，尤其是大規模遣返行動，長期遭人權團體批評，認為相關作法可能損及移民的正當法律程序權利。美方近年亦將部分移民遣送至與其毫無關聯的第三國，引發爭議。川普則強調，相關措施是為了提升美國國內安全。

帛琉人口約1萬7000人，與美國簽有《自由聯合協定》，在獲得經濟援助的同時，允許美軍使用其領土，但帛琉並未加入《聯合國難民公約》。此外，美國司法系統近期也對遣返政策表達疑慮，有聯邦法官指出，政府不應在未給予移民充分申訴機會的情況下，迅速將其遣送至第三國。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕 理事長一當13年會員催「快交棒」

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了