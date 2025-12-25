帛琉與美國簽諒解備忘錄 帛琉將接收第三國移民換取援助

在太平洋島國帛琉與美國簽署一份有關轉移第三國公民的諒解備忘錄後，帛琉將接收美國75名移民以換取援助。

美國副國務卿藍道(Christopher Landau)23日與帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps)通話，討論轉移第三國公民至帛琉。在此之前，帛琉國會議員今年稍早反對華盛頓提出有關這個議題的要求。

美國總統川普(Donald Trump)的移民政策包含驅逐行動，因為缺乏程序正當性，被人權倡議者廣泛譴責。川普政府也將數百名移民送往與他們毫無關係的第三國，這種做法在過去很少使用。

川普表示，這些措施是為了加強國內安全。

帛琉和美國簽署了一項協議，「允許75名未被指控犯罪的第三國公民在帛琉生活和工作，協助解決當地所需職業的勞動力短缺問題。」

美國聲明指出：「對此，美國將撥款750萬美元，解決帛琉公共服務相關的需求。」

美國國務院和帛琉也表示，華盛頓將提供200萬美元的援助，向帛琉提供顧問，協助處理安全議題，以及600萬美元的援助，改善帛琉公務員退休金計畫。

帛琉國會7月底表示，他們無法接受美國的提案，要求其接受其他國家的尋求庇護者。美國正大力推動將移民遣送至並非他們原國籍的國家。

人口只有1.7萬人的帛琉，與美國簽訂了自由聯合協定，美國提供帛琉經濟援助，以交換美軍進入其領土。帛琉並非1951年聯合國難民地位公約(UN Refugee Convention)的簽署國。