帛琉行三大成果！蕭美琴盼8月島國論壇與太平洋各國分享
副總統蕭美琴今天在帛琉與隨團記者茶敘，說明深化臺帛情誼、推廣觀光及榮邦外交等三大成果。她表示，臺灣希望透過與帛琉合作的旗艦計畫，向世界展現臺灣的各項專業及能力，今年8月帛琉將主辦「太平洋島國論壇」，也期待透過此一平台將臺帛合作成果與其他太平洋島國分享。
蕭美琴「帛榮專案」在帛琉當地時間10日上午與隨團記者茶敘表示，此次接受賴總統的託付，代表臺灣人民訪問帛琉，總統交付的第一個任務是「深化臺灣與帛琉之間的情誼」。訪問期間，惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統親自陪同參訪帛琉最具代表性的景點與歷史遺跡。
她說，此行也與包括傳統領袖及政府官員等在內的帛琉各界人士交流；副總統歐宜樓更在訪團抵達當日赴機場接機，由於他同時兼任衛生部長，也親自向訪團介紹臺帛在醫療領域的合作成果。訪團也與許多當地學童互動交流，從歡迎晚宴、棒球場活動到各項行程，都受到熱情歡迎。此行接觸層面相當廣泛，也在基層活動及臺帛合作專案會勘過程中，與在地居民建立良好互動。
談及第二項任務「協助推廣帛琉觀光」，蕭美琴表示，觀光產業是帛琉重要的產業之一，帛方期待臺灣能進一步協助推廣觀光。在惠恕仁總統的陪同與導覽下，再次見證了帛琉的美景，這幾天也持續與帛方交流，討論臺灣旅客喜好的旅遊型態。
她提到，近年來帛琉也受到中國將觀光「武器化」的影響，透過觀光人數加以脅迫，有時開放旅客進入、有時又限制或禁止前往，做各種不同形式的管控，讓帛琉的觀光人數出現較大的波動。不過，臺灣觀光客一直都非常喜愛帛琉，近年來也有越來越多歐美國家的旅客前來旅遊。
第三項任務則是「見證臺帛邦誼長期努力的成果」。她以道路建設為例，在帛琉北大島、貝里琉上都可以看見許多由臺灣協助建置的基礎建設工程；當地四處可見中華民國與帛琉的國旗，也象徵雙方共同努力的成果。
除了基礎建設外，蕭美琴表示，此行也見證技術團在帛琉的努力與貢獻，包括運用專業技術協助農業發展，以及投入教育、語言教學及資訊等領域，我國替代役亦在當地協助推動數位化，相關成果都讓帛琉人民感同身受。
她強調，技術團不僅提供農業技術輔導，也對改善帛琉人民營養有所助益，這也與醫療及公共衛生領域的密切合作相關。技術團所栽培的新鮮蔬果，為當地小學生提供更多元的選擇，由於帛琉地理環境因素，長期以罐頭食品為主食，而高度加工食品長期而言對健康可能造成負擔，因此臺灣透過推廣新鮮蔬果與當地交流互動，深獲帛方肯定。
此行也特別參訪帛琉國家醫院，感謝新光醫院與帛琉正式展開醫療合作，在交流過程中，蕭美琴也看見除了政府支持的合作計畫，還有許多來自臺灣民間醫療體系的投入，像是長庚醫院醫師赴帛琉進行義診，並帶領參與賴總統「青年百億海外圓夢基金計畫」的年輕醫學生共同從事醫療外交，充分展現雙方在各領域的緊密合作。
今年8月帛琉將主辦「太平洋島國論壇」，她期待透過此一平台將臺帛合作成果與其他太平洋島國分享，展現「Taiwan Can Help」的精神及臺灣人民良善的力量。
蕭美琴表示，透過這幾天緊密交流與互動，有助更深入了解帛琉的文化與願景。帛琉不僅是與臺灣最近的邦交國，也是所有邦交國中唯一有直飛航班的國家，無論觀光或交流都相對便利。
她認為另一項特點是兩國都是海島國家，並擁有南島族群的歷史淵源，且帛琉十分重視傳統文化與語言保存，當地人民也對自身傳統文化深感自豪；此行也有機會與帛琉傳統領袖交流，並與帛琉人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊討論如何促進兩國多元交流，過程中也談及臺灣原住民族議題，尤其是如何擴大運用賴總統提出的「青年百億海外圓夢基金計畫」，促進臺灣部落青年與帛琉青年之間的文化交流，讓更多臺灣人了解極具特色的帛琉文化。
除了海上觀光的吸引力，她也希望有更多臺灣遊客能夠深度認識帛琉。未來可透過更系統性的方式介紹帛琉，包括景點導覽、步道探訪及健行等行程，讓臺灣民眾更加了解帛琉多元豐富的文化樣貌。在美食文化交流方面，帛琉傳統飲食中常見的芋頭料理，對許多太平洋島國而言是重要主食。臺灣同樣有芋頭產品，但在口味與料理方式上各具特色，這些文化上的連結都是未來雙方可以進一步交流的重要面向。
蕭美琴強調，臺帛雙方往來以國家利益為優先，都在尋求最適合自身發展的面向，包括經濟、產業及全球影響力等。帛琉長期支持臺灣參與國際組織，例如兼任衛生部長的歐宜樓副總統日前在聯合國大會相關辯論場合中，就積極為臺灣的國際參與發聲。臺灣也希望透過與帛琉合作的旗艦計畫，向世界展現臺灣的各項專業及能力，以及臺灣能夠對國際社會的貢獻。
除了外交及戰略利益之外，還有人民之間的情感與交流。此行她除了政府對政府（G2G）的合作計畫，也見證許多臺灣人民與帛琉的交流互動。像是棒球的交流，目前帛琉棒球隊已是太平洋地區冠軍隊伍，當地人士也對臺灣協助訓練表達感謝，認為對其棒球發展有所助益。如今其他國家也希望比照帛琉經驗，尋求臺灣合作培訓。這些透過體育外交建立的交流成果，都是臺灣民間力量共同參與的成果。
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