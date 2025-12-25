帛琉願接收75名美國驅逐的移民 換近5億元補助

總統賴清德與帛琉總統惠恕仁見證簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」，總統府提供。



帛琉與美國政府已簽署諒解備忘錄，帛琉願接收75名美國驅逐、從未被指控犯罪的第三國移民，在帛琉生活和工作，美國則撥款750萬美元（約2.4億元台幣）用於帛琉公共服務部門，另提供200萬美元（約6300萬元台幣）援助，遣顧問協助帛琉解決安全問題，以及600萬美元（約1.9億元台幣）用於帛琉公務員養老金計劃，上述款項總額逾1550萬美元（約4.9億元台幣）。

路透社報導，美國副國務卿藍道（Christopher Landau）週二（12/23）與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）通話，討論將第三國國民轉移到帛琉的問題。帛琉國會今年7月曾表示，「無法接受」美國要求帛琉接收來自他國尋求庇護者的提議。

路透社指美國總統川普（Donald Trump）以「加強國內安全」為由驅逐、遣送移民的行動，充滿爭議也飽受批評，川普政府將數百人遣送至與他們毫無關係的第三國，這種做法過去少見。

美國與帛琉已就此事簽署諒解備忘錄，美國政府聲明表示「為此，美國已撥款750萬美元（約2.4億元台幣），用於滿足帛琉相關公共服務需求。」

美國國務院和帛琉也表示，美國將提供200萬美元（約6300萬元台幣）援助，用於派遣顧問協助帛琉處理安全問題；此外，還將提供600萬美元（約1.9億元台幣）助，用於帛琉公務員退休金計畫改革。

