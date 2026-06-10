帝寶傳奇戶求售9年終成交！花蓮神秘富商現金買下
台北市知名豪宅「帝寶」D棟21樓戶歷經9年委售、降價與公開標售後，終於在近日成交。根據謄本資料顯示，該戶已於今年5月5日完成所有權移轉登記，神秘買方為謝姓自然人，身分證字號為U開頭，戶籍地位於花蓮縣。更令市場矚目的是，買方以全額現金支付，資金實力驚人。
根據《聯合新聞網》報導，這戶豪宅話題性十足，原為名媛陸勝文持有，2017年委託台灣金服以底價7.5億元公開標售，但多次標售都流標。事後卻以總價7.76億元轉售予鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元，引發市場熱議。鄭姓富商入手後隨即傳出出售訊息，開價一度喊至8.38億元，後續雖下調至7.75億元，卻仍未能順利脫手。該戶最終轉由台灣金服公開標售，底價進一步下修至6.5億元。
根據房產專家分析，該戶為合併戶，包含車位在內總面積達316坪。中信房屋研展室副理莊思敏指出，以台灣金服6.5億元的底價推算，單價為每坪240萬元，但依目前市場行情研判，實際成交價可能只落在220萬元左右，推估總價在6億元上下。
帝寶近年成交紀錄稀少，最近的實登資料要追溯到2021年，已近5年沒有出現轉手紀錄。莊思敏指出，近年在央行信用管制及豪宅稅政策影響下，高總價產品的去化速度放緩，加上帝寶屋齡已經有20年，也讓買方出手態度更為審慎。大師房屋董事長陳建慶也表示，雖然帝寶為相當具有指標性的豪宅，但屋齡已達20年，加上社區總戶數多，近年在層峰市場選擇多樣的競爭下，帝寶轉手去化狀況稍微辛苦，成交價也出現修正。
據了解，帝寶座落仁愛路三段黃金地段，坐擁超過5000坪大基地，已連續蟬連北市住宅地王寶座15年，每坪土地公告現值493萬元，相當具有指標性，有其獨特價值在，雖然屋齡20年、房價出現修正，但住戶非富即貴，釋出量仍相當稀少。
莊思敏進一步分析，帝寶仍是頂級豪宅代表，且社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群而言仍然很有吸引力。近期股市表現強勢，不少高資產客群在累積一定獲利後，就會開始進行資產配置調整，部分資金可望轉向更具抗跌保值性的不動產。在整體資金環境仍相對充裕、避險需求發酵的情況下，具備稀缺性的豪宅產品仍有機會吸引買方進場。
更多中天新聞網報導
傅子純「死亡證明書」死因曝！妻首現身淚曝：完全不知有血癌
傅子純靈堂開放首日 遺孀曬結婚登記照痛喊：今晚你缺席
傅子純病逝！胡瓜曝他昔當節目大魔王 震驚發聲了
其他人也在看
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花
2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
送老父最後一程後卻和3親友同斷魂！桃園重大車禍悲慘故事曝
桃園市今（10日）上午發生轎車逆向撞聯結車的重大死傷車禍，女駕駛跟車上載的3位親友同赴黃泉，據了解今天是女駕駛的93歲老父的「喜喪」，出事的當下是離開告別式會場正要去吃平安餐，沒想到發生憾事。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
台積電最狂營收仍被嫌？網酸「阿嬤都知道」 5大熱議一次看
台積電（2330）今（10）日公布5月營收，金額超過新台幣4,169億元，年增30.1%，引發網友討論，《Yahoo股市》今統整五大討論重點，其中，有網友表示，「我阿嬤都知道年增」、「台積電營收沒有1萬億都不及格」。
左左右右18歲了 高中畢業吐成年心聲：沒無敵星星了
【緯來新聞網】曾以5歲之齡翻跳韓國女團舞曲爆紅、登上美國知名脫口秀節目的雙胞胎童星「左左右右」，近日