帝寶傳奇戶求售9年終成交！花蓮神秘富商現金買下

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台北市知名豪宅「帝寶」D棟21樓戶歷經9年委售、降價與公開標售後，終於在近日成交。根據謄本資料顯示，該戶已於今年5月5日完成所有權移轉登記，神秘買方為謝姓自然人，身分證字號為U開頭，戶籍地位於花蓮縣。更令市場矚目的是，買方以全額現金支付，資金實力驚人。

台北市知名豪宅「帝寶」。（圖／翻攝Google Maps）

根據《聯合新聞網》報導，這戶豪宅話題性十足，原為名媛陸勝文持有，2017年委託台灣金服以底價7.5億元公開標售，但多次標售都流標。事後卻以總價7.76億元轉售予鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元，引發市場熱議。鄭姓富商入手後隨即傳出出售訊息，開價一度喊至8.38億元，後續雖下調至7.75億元，卻仍未能順利脫手。該戶最終轉由台灣金服公開標售，底價進一步下修至6.5億元。

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根據房產專家分析，該戶為合併戶，包含車位在內總面積達316坪。中信房屋研展室副理莊思敏指出，以台灣金服6.5億元的底價推算，單價為每坪240萬元，但依目前市場行情研判，實際成交價可能只落在220萬元左右，推估總價在6億元上下。

帝寶近年成交紀錄稀少，最近的實登資料要追溯到2021年，已近5年沒有出現轉手紀錄。莊思敏指出，近年在央行信用管制及豪宅稅政策影響下，高總價產品的去化速度放緩，加上帝寶屋齡已經有20年，也讓買方出手態度更為審慎。大師房屋董事長陳建慶也表示，雖然帝寶為相當具有指標性的豪宅，但屋齡已達20年，加上社區總戶數多，近年在層峰市場選擇多樣的競爭下，帝寶轉手去化狀況稍微辛苦，成交價也出現修正。

據了解，帝寶座落仁愛路三段黃金地段，坐擁超過5000坪大基地，已連續蟬連北市住宅地王寶座15年，每坪土地公告現值493萬元，相當具有指標性，有其獨特價值在，雖然屋齡20年、房價出現修正，但住戶非富即貴，釋出量仍相當稀少。

莊思敏進一步分析，帝寶仍是頂級豪宅代表，且社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群而言仍然很有吸引力。近期股市表現強勢，不少高資產客群在累積一定獲利後，就會開始進行資產配置調整，部分資金可望轉向更具抗跌保值性的不動產。在整體資金環境仍相對充裕、避險需求發酵的情況下，具備稀缺性的豪宅產品仍有機會吸引買方進場。

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