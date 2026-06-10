帝寶「傳奇戶」賣9年終成交！神秘花蓮買家「全現金接手」總價估6億上下
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
台北市指標豪宅「帝寶」再傳成交，被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年委售、降價與公開標售後，近日台灣金服官網已掛上「賀成交」字樣，代表這戶多年求售的豪宅終於找到新買家。最新謄本資料顯示，該戶已於今年5月5日完成所有權移轉登記，買方為謝姓自然人，身分證字號U開頭、戶籍地位於花蓮縣，且本次交易未設定抵押權，推測買方未申辦房貸、以現金支付。
據《聯合報》報導，這戶D棟21樓之所以被稱為「傳奇戶」，主因是過去交易過程話題不斷。該戶原為名媛陸勝文持有，2017年曾委託台灣金服以底價7.5億元公開標售，雖然多次流標，後來卻以總價7.76億元轉售給鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元，一度引發市場熱議。不過鄭姓富商入手後，隨即傳出出售消息，開價曾喊到8.38億元，後續雖下修至7.75億元，仍未順利脫手，最後再轉由台灣金服公開標售，底價降至6.5億元。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，「帝寶」近年釋出量與成交案例都不多，最近實價登錄資料要回到2021年，當時12樓戶以總價3.99億元成交、單價約每坪237萬元；同年度另有一筆8樓戶成交，總價4.15億元、單價約每坪250萬元。這次成交的D棟21樓戶為合併戶，含車位總面積達316坪，若以台灣金服6.5億元底價推算，每坪約240萬元，不過依目前市場行情研判，實際成交單價可能落在每坪220萬元左右，推估總價約6億元上下。
莊思敏分析，近年受到央行信用管制與豪宅稅影響，高總價產品去化速度放緩，加上帝寶屋齡已達20年，也讓買方出手更謹慎。不過帝寶仍是台北頂級豪宅代表，已連續15年蟬聯北市住宅地王，社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群仍具吸引力。尤其近期股市表現強勢，部分高資產客群累積獲利後，可能轉向不動產進行資產配置，在資金環境相對充裕、避險需求升溫下，稀缺型豪宅仍有機會吸引買方進場。
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