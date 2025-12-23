帝寶15連霸！北市住宅區地王出爐 政策重拳下五大豪宅現值「罕見全跌」

位於仁愛路三段的「宏盛帝寶」，2026年土地公告現值高達每坪493.6萬元，連續15年蟬聯住宅區「地王」。住商機構提供



台北市政府地政局近日公布，2026年公告土地現值的住宅區「地王」寶座，依舊由豪宅「宏盛帝寶」奪下，為該社區第15年蟬聯。專家分析，地段仍是房市王道，讓住宅地王前五名寶座紋風不動，不過，五處豪宅土地公告現值罕見全數呈現跌幅，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。

橫貫大安、信義區的仁愛路三至四段，依舊是整個北市價值最高昂的門牌，數據顯示，位於仁愛路三段的「宏盛帝寶」，2026年土地公告現值高達每坪493.6萬元，位居北市住宅區「地王」，也是自2012年以來第15度蟬聯冠軍。

位於信義區仁愛路四段上的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，憑藉緊鄰信義計畫區、國父紀念館的的優勢，土地公告現值僅次於「宏盛帝寶」；同時，新興豪宅如正面大安森林公園的「元利信義聯勤」、緊鄰大巨蛋的「聯合大於（大哲）」則緊追在後。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，近年政府相繼祭出私法人購屋許可制、第七波信用管制等措施，用高壓鐵拳來控管豪宅價量，惟蛋黃區的地段與景觀具不可複製性，令其土地價值具備強勁的支撐力道。

賴志昶表示，五大住宅區地王與去年相比，排名未有變化，不過，2026年土地公告現值罕見地全數呈現跌幅，反映出在政府重手打豪宅的環境下，本身潛在買方即稀有的豪宅市場，觀望氣氛更加濃厚，即便位於蛋黃區的頂尖豪宅，其地價評定也難敵大環境修正壓力，呈現出「排名穩價跌」的特殊市況。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在目前政府積極打炒房、緊縮豪宅貸款的氛圍下，豪宅區公告現值土地價值雖然呈現跌幅，仍維持高檔，一方面證明蛋黃區資產價值，另一方面意味著豪宅市場將趨向「強者恆強」的個案表現，具地段優勢、獨特景觀價值的物件，才能在資金門檻提高的限貸環境之下，持續受高資產族群青睞。

