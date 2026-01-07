帝王綠入珠藏20年！男為愛妻取出 醫都忍不住多看兩眼

泌尿科醫師呂謹亨在診間遇見一名特殊患者，男子躺在手術台上準備取出一顆罕見的帝王綠色入珠。這顆綠色寶石已在他身上存在多年，如今為了婚姻關係，他選擇與年少輕狂的過去告別。

呂謹亨提到，除了入珠移除手術，現在還有陰莖龜頭增大增粗手術等選項。（示意圖／Pixabay）

呂謹亨醫師表示，這顆入珠的顏色相當少見，不是常見的透明或乳白色，而是深邃濃郁的綠色，像翡翠中最昂貴的帝王綠。這是一顆活珠，醫師以最小的傷口將珠子從最小的那一面擠出。入珠的位置恰好在陰莖上方，像是替小兄弟戴了一枚戒指。

患者透露，這顆入珠是在二十出頭時植入的。他表示當時覺得自己很帥、很敢，認為這樣很威風，好像多了什麼身分象徵。然而隨著歲月流逝，生活逐漸穩定，脾氣也收斂了，最終步入婚姻。

患者坦言，老婆不太能接受這顆入珠。他說老婆每次看到都覺得怪怪的，好像那不是現在的他，而且也感到不舒服。因此他決定進行手術，不是因為疼痛或感染，而是為了一段關係、一個選擇。

呂謹亨醫師分享這則診間趣聞，並補充說明入珠根據植入方法分為活珠與死珠。他也提到，除了入珠移除手術，現在還有陰莖龜頭增大增粗手術等選項。

