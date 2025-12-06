帝王蟹人行道趴趴走! 民眾巧遇PO網問:剛有海嘯?

生活中心／綜合報導

太陽露臉是連螃蟹也很珍惜嗎？昨天有民眾走在竹北路上，巧遇一群"帝王蟹"在人行道上"散步"、"日光浴"，慵懶到不想爬動。讓網友開玩笑直呼，難道剛剛是有海嘯嗎？其實旁邊大樓創辦人的朋友，要送來請客戶吃的帝王蟹，正好最近這棟大樓換成海洋風格，就把帝王蟹擺在路上展示，晚上就被下鍋吃掉了。

天氣晴空萬里，不只人要出門玩，帝王蟹也在路上趴趴走嗎？妳真的沒看錯，這不是假螃蟹，是真的帝王蟹，這根本是十幾萬灑在地上。民眾路過巧遇帝王蟹們，實在太奇特，拍下來PO上網問，剛剛是有海嘯嗎？走過去差點被夾到。民眾：「我覺得帝王蟹單價很貴，還故意擺在路上，就代表他很有錢的那種概念，可是竹北有錢也是正常，因為科技新貴太多，所以他那種行為的話，坦白來講他可能就是要，還是那句話炫富而已。」

成群帝王蟹趴趴走！ 民眾巧遇PO網問：剛有海嘯嗎？

竹北地標江海大樓前5日上午出現一群「帝王蟹大軍」。（圖／民視新聞）

民眾：「我是覺得有點搭配啦，它應該是做船的。」帝王蟹逛街的地方就位在新竹縣竹北的地標"江海大樓"，十隻帝王蟹們散落在人行道上，但其實是大樓創辦人的朋友送來的禮物。房仲公關林泰榆：「我們團長的朋友，送了十隻帝王蟹來，我想說我們這個大樓，有大海的感覺，是否要有一些裝置物，昨天晚上就全部煮完了，包含就是我們的特勤，我們工作夥伴保母，整個大樓的人都有一起享用。」

成群帝王蟹趴趴走！ 民眾巧遇PO網問：剛有海嘯嗎？

十隻帝王蟹是大樓創辦人朋友送給客戶的，晚上就被煮來吃光。（圖／民視新聞）

不知道曬完太陽的螃蟹們，吃起來有沒有比較鮮美？其實江海大樓近期外牆才漆成海洋藍色，外頭又放了個17公尺的船錨，雖然也有人批評，設計過於突兀。但配上帝王蟹還真的"海味"十足，難怪被誤以為是裝置藝術，也讓這地標再度引發話題。

















