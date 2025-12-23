帝王行人？南投74歲婦「漫遊車道」慘遭70歲婦開車撞飛 驚悚畫面曝光

記者林意筑／南投報導

李姓婦女違規穿越道路，被轎車撞上重摔落地。（圖／翻攝畫面）

南投縣埔里鎮一名74歲李姓婦女，今（23）日上午11時許，徒步穿越馬路後走在車道上，當時70歲黃婦剛好駕駛轎車通過，因不明原因直接從李婦撞上，李婦當場被轎車車頭鏟起後重摔落地，造成李婦全身多處擦挫傷，所幸經送醫救治後已無大礙。後續經警方調閱現場監視器查看，發現李婦違規穿越道路，將依道路交通管理處罰條例製單舉發。

李姓婦女趁雙向道路均無來車時違規穿越道路。（圖／翻攝畫面）

據了解，今日上午11時47分許，李婦徒步走在中華路上，隨後趁雙向道路均無來車穿越道路，但她卻無立即離開車道，反而走在車道內側。而當時黃婦開車沿著中華路行駛，疑似未前方狀況，直接把李婦撞飛。

警消人員獲報趕抵，發現李婦手腳擦挫傷，所幸意識清楚，將其送至埔里基督教醫院診治，無生命危險。後續警方針對黃婦進行酒測，無酒駕情事，並調閱路口監視器釐清事故發生時的狀況，發現李婦未依規定穿越道路，已依道路交通管理處罰條例第78條舉發。

黃婦開車疑似未前方狀況，直接把李婦撞飛。（圖／翻攝畫面）

對此警方呼籲，用路人行經道路務必提高警覺，行人應行走行人穿越道並注意來車動向，駕駛人亦應減速慢行、禮讓行人，共同維護交通安全，避免事故發生。

