「帝王」闖紅燈被警活逮辯號誌被擋 法官打臉這樣說
記者莊淇鈞／新北報導
新北市1名楊姓男子因步行闖紅燈穿越馬路時，被值勤警攔下開罰，楊男不服提起行政訴訟，辯稱因路口號誌被施工圍籬擋住，讓他沒辦法確認燈號。法官審理後，當庭勘驗現場照片，直接打臉楊男的說法，認定違規屬實，判他敗訴，500元罰鍰還是要依規繳納。可上訴。
判決指出，今年4月28日傍晚近6時，楊男行經中和區連城路與錦和街口時，無視行人號誌指示，直接闖紅燈穿越馬路，當場被執勤警目擊並舉發。由於楊男拒絕簽收罰單，警方後續寄發裁決書，開罰500元，楊男不服裁決，到法院提告。
楊男在法庭上表示，強調不是故意不守法，而是當時路口正在施工，號誌被工程圍籬遮擋，他才會「看不清楚」而誤闖。但新北市警中和警分局當庭強調，執勤警員是親眼目睹楊男違規，舉發過程沒有瑕疵，法官當庭調閱現場照片檢視，發現施工圍籬確實存在，但根本沒有擋到行人號誌，畫面會說話，清楚證明楊男的辯詞只是卸責之詞。
法官認為，警方依據《道路交通管理處罰條例》第78條開罰，於法有據，原處分沒有問題，因此判決楊男敗訴，全案仍可上訴。訴訟費用300元由原告負擔。
不良行為，請勿模仿！
