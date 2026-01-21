帝璟The king 南漂移居熱點

年節將屆，許多北部或退休菁英趁機看屋，帝璟「The king」成為這波「南漂移居」熱潮焦點。（上曜提供）

記者林雪娟∕台南報導

年節將屆，許多人安排返鄉探親，其中長年旅居海外或北部的企業主與菁英人士，趁機看屋，為自己的退休生涯打造理想國度，他們也將目光投向台南最頂級的豪宅聚落湖美特區，其中湖美帝璟（The king）以其古典建築和優質的環境優勢，成為這波「南漂移居」熱潮焦點。

寒冷冬天，台南的陽光提供最佳療癒，恆溫的宜居氣候，不僅適合退休養生，更是高品質生活底氣，而台南作為美食之都，從路邊小吃到高檔餐廳，晨起的暖胃牛肉湯到充滿生活品味料理，和台南特有慢活生活質感深度結合。

廣告 廣告

而湖美帝璟所在的「湖美特區」，向來被譽為台南的「天母」，鄰近熱鬧市區，卻又獨立超然，享有高質感生活圈，區域周遭綠意盎然，是全台南最低密度的住宅區之一，站在高樓層，向西可眺望安平夕陽，往東可一睹燈火輝煌的市區夜景，旁邊更有即將開發的科技研發區，不到十分鐘車程，可至市中心商圈、古蹟區甚至海邊，真正做到「離塵不離城」。

湖美帝璟（The king）被視為上曜建設的顛峰代表作，鋼骨結構，為主人們提供一處舒適的家，其帝王級建築美學，除彰選居注藝術，更讓住家成為值得傳承的藝術品；大坪數居住空間，讓身在其中，享有極大生活空間自由，社區配有管家、高規格安管和客製化餐飲服務以及空中無邊際泳池、室內大型籃球場、各項休閒生活空間等，滿足高端人士對各項服務的極致需求。

房市回歸理性下，湖美帝璟除是事業成功者的居住里程碑，更是對家人呵護的承諾，尤其豪宅更是資產保值和稀缺性關鍵，在返鄉度假之際，走一趟湖美帝璟（The king），感受那份專屬南台灣的雍容與自在。