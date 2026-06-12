帝雉輸了？台灣驚見「巨型神鳥」化石 消失數萬年取名「滅絕」藏洋蔥

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記者許雅惠／台北報導

印在千元大鈔上的「國寶神鳥」帝雉真的是台灣最大型的鳥類嗎？但台大發現新種「滅絕孔雀」比帝雉更大。（圖／記者許雅惠攝影）

提到台灣特有的大型鳥類，許多人第一個想到的就是印在千元大鈔上的「國寶神鳥」帝雉。不過，台灣這片土地的遠古生態遠比你想像的更驚人！國立台灣大學研究團隊最新發表，證實台灣在數萬年前，曾棲息著一種體型比帝雉還要龐大的「巨型神鳥」，這不僅是台灣特有種，更是全台首度發現並正式命名的特有滅絕鳥類，定名為「滅絕孔雀」（Pavo miejue），為台灣遠古生物史投下一顆震撼彈！

比千元鈔神鳥更巨大！台灣首見「特有滅絕鳥類」

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這項重量級的跨國研究，由台大生命科學系暨生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修率領學生藍詠傑，聯手德國森根堡自然史博物館學者 Gerald Mayr 共同完成，超狂成果已躍上英國皇家學會旗下國際權威期刊《Royal Society Open Science》。

研究團隊指出，台灣目前記錄了近700種現生鳥類，其中約32種為特有種；然而相較於哺乳類及爬蟲類，台灣鳥類化石的研究長期嚴重缺乏，導致外界對遠古鳥類的演化歷程猶如霧裡看花。直到近年來相關研究大步推進，這塊關鍵化石的出現，才讓科學家得以一窺數萬年前台灣遠古鳥類的真實樣貌。

生存於台灣更新世時期的「滅絕孔雀」與其它孔雀物種的形態比較與分析。（圖／台灣大學提供）

一塊「翅膀骨頭」揭秘！消失數萬年霸主現身

破案的最關鍵線索，來自台南退休教授侯立仁熱心捐贈的一塊「肱骨」化石。研究團隊說明，肱骨是鳥類翅膀極為重要的骨骼，經過與現生孔雀及其他雉科鳥類進行精密比對分析後，驚訝發現這塊化石竟屬於一種前所未見的大型孔雀類鳥種！

由於確認該化石不屬於任何已知物種，因此團隊正式為其建立全新物種身分。這群生活在距今數萬年前更新世時代的大型孔雀，體型甚至超越現今台灣最具代表性的帝雉，鐵錚錚的證據顯示，當時的台灣生態系統絕對遠比現今更加超級多元豐富。

滅絕孔雀（圖／翻攝自蔡政修 CH Tsai教授臉書）

取名拼音「miejue」藏洋蔥！學者痛心籲1事

引發外界好奇的是，為何要取名為「滅絕孔雀」？研究團隊透露，其學名「Pavo miejue」直接採用了中文「滅絕」的羅馬拼音，背後其實藏有極深的寓意與洋蔥。

副教授蔡政修感性表示，希望透過這個直白的名稱，沉痛提醒社會大眾：地球上的生物多樣性從來不是一成不變！許多物種曾經不可一世地繁盛，最終卻因為環境無情變遷而徹底走向消失。

蔡政修強調，台灣過去曾生活著無數如今已不復見的遠古生物。如果我們只把眼光放在現存物種，將永遠無法拼湊出台灣生物演化與生態變遷的完整歷史脈絡。「滅絕孔雀」的震撼出土，顯示台灣仍有許多遠古生物之謎等待解開，未來若能投入更多系統性的化石發掘，絕對有機會徹底解開這座寶島數萬年前最迷人的生態全貌！

生存於台灣更新世時期的「滅絕孔雀」與台灣其他雉科物種的親緣關係和體型比較，Syrmaticus mikado即帝雉。（圖／台灣大學提供）

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