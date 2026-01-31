帥兒拍影片宣傳男裝 21年老店起死回生

家裡帥氣的兒子主動請纓，自己當起男模特兒。（圖／翻攝自微博）





在大陸山東，有一家經營21年的服飾店，因為客流量變少，即將面臨倒閉，家裡帥氣的兒子主動請纓，自己當起男模特兒，還拍影片宣傳，結果在網路上暴紅，也讓這間服飾老店起死回生。

男模媽媽：「羊毛襯衫搭羊毛衫，羊毛衫10%的羊絨。」

把自家兒子推出來當男模特兒，山東龍口的這家服飾店，最近在大陸網上非常紅，因為男模特兒的顏值只有一個字形容，那就是帥。

男模媽媽：「家裡的服裝生意，這一塊不是很好幹了，現在線下客流量也減少。」

為了救家裡生意，帥兒子主動請纓，自願當男裝店的模特兒，而且剛好跟他所學的專業，能學以致用。

網路平台主播：「20歲的兒子大學就讀服表專業，身高一米八六，主動拍影片幫父母宣傳，單條視頻最高獲讚超26萬。」

宣傳影片帶動顧客到店選購，還指定要買男模特兒同款服飾，只是店裡客流量大，卻對生意沒有太大幫助，因為來的顧客中，女客人占絕大多數。

除了顏值帥哥，讓家裡21年老店意外走紅，在浙江杭州，還有這麼一位快遞小哥，也在網路走紅。

快遞小哥小萬：「兼職的話一直都有在做，打包就會感覺很熱，身上穿衣服就不得勁。」

快遞小哥打包時都光著上半身，瞧瞧他身上的肌肉，還有腹部上的六塊肌。他說「人家都是花錢健身，而他卻是健身還能賺錢。」

只是他冬天裡光著上半身工作的畫面一流出，就被人檢舉，他只能被迫穿上上衣。

但是他說：「冬天打包太熱了，還是光著上半身才舒爽。」

