帥兒組樂團選秀！黃韻玲當評審無情開嘴：像幼稚園成果發表

黃韻玲擔任《樂團祭》神秘講評嘉賓。北流提供

音樂實境節目《樂團祭》最新一集「回歸初衷」，邀請金曲音樂人黃韻玲擔任神秘講評嘉賓， 14 歲就出道的她坦言：「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」特別的是，她的兒子沈裕紘（Arthur） 正是節目參賽樂團 「浪漫里」的成員之一，對於兒子在節目上的表演，黃韻玲沒嘴軟，甚至笑說：「有點像看幼稚園的成果發表會！以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的。」她也鼓勵兒子：「即使是最後一次，也要全力以赴。」

浪漫里四月成軍 靠節目激發多種音樂風格

「浪漫里」樂團由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（Arthur）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成，他們4月才成團，魏斯理回憶成團契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》又正要開始，就決定一起組團玩玩看。」

「浪漫里」進行造型改造，主唱魏裕銘（後）、吉他手沈裕紘（前左）、鼓手陳羿瑋（前中）、貝斯手歐易（前右）以新形象示人。康泰納仕提供

音樂前輩當媽媽？Arthur：她建議多但不一定採用

組團初心是就是想做出大家都能朗朗上口、一起唱唱跳跳的音樂。因為參與此節目經歷各種舞台、主題，讓他們有機會短時間激盪出不同風格的新作品，也累積了不少聲量，除了粉絲從6位成長超過10倍，也有不少音樂季演出找上門。

合音全靠媽媽神助攻 Arthur讚黃韻玲：她太強了！

對於Arthur有一位音樂圈的大前輩媽媽，是否會在音樂上得到許多幫助？他笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」至於印象深刻的見識，他說：「她特別在意我們的合音，都會幫我們修，尤其是〈愛情暴風雨〉這首，很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」

成軍超過10年的資深樂團夕陽武士，主唱兼木吉他阿峰認為玩音樂已經是他們的生活方式。北流提供

夕陽武士談成軍初心 王立：再辛苦也不放棄這段友情

同場成軍超過10年的資深樂團夕陽武士，由主唱加木吉他阿峰、電吉他加和音王立、貝斯和音JASON，以及鼓手兔寶組成，回想成團初心，王立認真表示：「要『大紅大紫』！但玩到現在瞭解這不是這麼容易的事情，即使在現在，大家生活越來越多事情，但也不願放棄的原因，就是這段得來不易的友情。」



