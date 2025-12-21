政治中心／綜合報導

2025年臺北馬拉松（21日）熱鬧登場，前立法委員、財經專家費鴻泰與費聿德父子一同參賽；以穩定節奏完成賽事，展現運動精神與親情陪伴的力量。費鴻泰賽後分享心情，表示「汗水有收穫、每一步都值得，一起順跑迎馬年」，獲得愛好路跑者與親朋好友的很多迴響。





帥兒陪跑台北馬拉松 費鴻泰父子併肩完賽

費鴻泰父子參加台北馬拉松，帥兒高顏值成焦點。（圖/費鴻泰提供）費鴻泰表示，長距離跑步不只是體能挑戰，更是一種自我管理與持續投入的過程；能與家人一起站上起跑線、並肩完成賽程，是難得且珍貴的經驗，也象徵以行動迎接新一年的開始。



廣告 廣告

帥兒陪跑台北馬拉松 費鴻泰父子併肩完賽

費鴻泰偕子參加2025台北馬拉松。（圖/費鴻泰提供）臺北馬拉松多年來吸引各年齡層參與，透過跑步連結家庭與世代，也讓城市街道成為展現活力與正向能量的舞台。今年賽事除參賽選手競技表現外，更凸顯陪伴、堅持與共享過程的重要價值。費鴻泰也鼓勵大家將運動融入生活，用穩健的腳步累積能量，為新一年注入動力，迎向充滿希望的馬年。

帥兒陪跑台北馬拉松 費鴻泰父子併肩完賽

費鴻泰達成2025臺北馬拉松目標，開心領取獎牌留影。（圖/費鴻泰提供）

原文出處：帥兒陪跑台北馬拉松 費鴻泰父子併肩完賽

更多民視新聞報導

王金平未邀鄭麗文！稱「她」才代表KMT 柯志恩說話了

中國認知戰「明確分工體系」曝光！綠委驚喊：親共媒體也會幫忙

台企攜手帛琉打造國際級高爾夫球場 林佳龍盼：深化榮邦計畫

